Просьба Оксаны Марченко — жены украинского политика Виктора Медведчука, оказавшегося в плену Службы безопасности Украины, — к родственникам граждан Великобритании, попавших в плен к Вооружённым силам России и Народным милициям Донецкой и Луганской Народных Республик, добиться от британского премьер-министра Бориса Джонсона обмена на её мужа вызвала бурную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Медведчук

«Никаких обменов обмылка на пленных. Британцев в тюрьму. Пусть отрекаются от нацизма и приучаются к гигиене», — требует Сергей М.

Многие пользователи оказались в недоумении о того, что пленные иностранные наёмники, которые буквально недавно оказались в руках у российских военных, уже успели стать ценным товаром, который хотят использовать для обмена на украинских политиков.

«Эта мадам хочет сказать, что наши солдаты погибали за то, чтобы Медведчук обрёл свободу? В своём уме вообще?» — задаётся вопросом Михаил М.

Некоторые комментаторы отмечают, что на Западе достаточно российских граждан, которые могли бы стать предметом обмена, так что Медведчуку придётся встать в очередь.

«Кто она такая, чтобы предлагать законную «добычу» армии России и ЛДНР менять на своего мужа? Разве Виктор Бут или Ярошенко не сидят в тюрьме у коллективного Запада? Что-то никто их на обмен нам не предлагал. На кой-чёрт нам сдался этот Медведчук? Пусть сидит в назидание другим, чтобы было неповадно пытаться договориться с коллективным Западом и их нацистскими прихвостнями», — указывает Александр А.

Часть людей считает, что Медведчук России совершенно не интересен, в отличие от суда над иностранными наёмниками в составе бандеровцев.

«А Россию спросить не забыла? Оно нам надо? На кой-чёрт нам этот украинский олигарх сдался? Своих девать некуда! А британских наёмников должен ждать суд ДНР и ЛНР, там где есть смертная казнь», — пишет Святослав С.

Цитата из д/ф «В борьбе за Украину». реж Игорь Лопатёнок. 2019. США Оливер Стоун, Оксана Марченко и Виктор Медведчук

Ряд пользователей указывает на то, что Медведчук сам себя загнал в ловушку и Россия ему больше не помощник.

«С чего бы это? Медведчук сам творец своего «счастья». Была возможность подготовить почву для встречи российских солдат, но, видимо, денежки было интереснее рассовать по собственным карманам. А за пленение английских убийц бились наши парни, рискуя жизнями. Бандитов будут судить по законам Донбасса, а украинских олигархов нам не нужно. Своих таких же девать некуда», — подметил Павел А.

Нашлись и те, кто отмечает, что обмен следует рассматривать только с учётом того, что в Россию вернутся российские солдаты.

«Совсем берега попутала? В плену у бандеровцев есть наши пацаны. Если и будут на кого-то нациков менять, то только на наших героев. А этот гражданин Украины, известный олигарх, пускай сам со своими проблемами разбирается. У него денег много, откупится, поди», — написала Клуша М.

«Наши парни, рискуя жизнью, берут в плен иностранных наёмников и нациков, а мы должны это всё менять на предателя-неудачника? Что за бред?! Менять надо на наших солдат, над которыми зверски издеваются бандеровцы! Народ против Медведчука, как на той, так и на этой стороне. Надеюсь, в Кремле это понимают», — написала Виктория П.

Напомним, 16 апреля Оксана Марченко — жена украинского политика Виктора Медведчука, оказавшегося в плену Службы безопасности Украины, — опубликовала на своём YouTube-канале видеоролик, в котором попросила родственников граждан Великобритании, попавших в плен к Вооружённым силам России и Народным милициям Донецкой и Луганской Народных Республик, добиться от британского премьер-министра Бориса Джонсона обмена на её мужа.