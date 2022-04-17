Решение президента России Владимира Путина подписать закон о штрафах для граждан и юрлиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Рыжкова Анна ИА REGNUM Флаг СССР

«Наконец-то нормальный закон, давно надо было принять его!» — считает Андрей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что именно сейчас крайне важно дать всему миру понять, что российская история неприкосновенна и никто не имеет права марать её страницы своими грязными руками.

«Оно и надо! Тем более сейчас, когда некоторые предпринимают попытки переиначить нашу историю и обесценить подвиги Красной Армии!» — отметил Бронислав Т.

Советские войска штурмуют Рейхстаг. 1945

«Прекрасный закон. Нужно наказывать людей за то, что они так намеренно распространяют дезинформацию в интернете! Для российских граждан Победа носит сакральное значение. Нельзя никому позволять топтать память о наших великих предках-победителях! Сейчас это актуально как никогда!» — написала Людмила Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что попытки сравнивать нацистскую Германию с Советским Союзом имеют цель принизить значение России в мировой истории и обелить носителей фашистской идеологии.

«И правильно. Это просто предательство памяти наших прадедов, когда какие-то недоумки отождествляют нашу страну с теми, с кем советские воины боролись», — поделился своим мнением Глеб Д.

Часть людей считает, что закон подразумевает достаточно мягкое наказание, но оно может позволить запутавшимся индивидуумам понять, где они допустили значительную историческую ошибку.

«Нельзя позволять всяким тварям пятнать подвиги наших дедов. Пускай платят рублем за свой грязный язык», — пишет Далмат Г.

Красноармейцы у здания Рейхстага. Берлин. 1945

«Всем, кто критикует Россию или кому не нравится наша великая история, — скатертью дорожка! Баба с воза — кобыле легче. Либо, если вы такие смелые, оставайтесь, только не забывайте, что за ваше гнилое нутро полагается штраф или тюремное заключение», — напоминает Елена П.

Ряд пользователей указывает на то, что законодательный запрет на подобное отождествление позволяет России избежать в будущем возникновения на своей земле носителей человеконенавистнической идеологии.

«Вот это точно поможет России в это трудное время! Поприветствуем мудрое решение нашего лидера! Если российские войска бьются с неонацистами на Украине, то ни в коем случае нельзя давать возможности, чтобы и на нашей почве произрастали эти чёрные ростки», — указывает Александр Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что подобные законодательные акты следовало бы осуществить всем соседним с Россией странам, которые якобы осуждают политику нацистской Германии.

«В современных реалиях это просто необходимо! И не помешало бы всяким Польшам, да Молдавиям, которые вводят запрет на ношение георгиевской ленточки, тоже это на заметку взять… Не зря же есть выражение, что тот, кто не помнит своего прошлого, обречён на то, чтобы пережить его вновь», — подметил Тимур М.

Напомним, 16 апреля на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для граждан и юрлиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Нарушители могут понести наказание в виде административного штрафа для граждан (от 1000 до 2000 рублей) либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц — от 2000 до 4000 рублей; для юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.