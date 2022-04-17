Власти Болгарии приняли решение о запрете с 16 апреля для кораблей, зарегистрированных в России или ходящих под российским флагом, заходить в болгарские морские и речные порты. Об этом сообщили в пресс-службе морской администрации Болгарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Болгария

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина». Многие участники обсуждения восприняли принятое решение как предательство со стороны Болгарии. Иные призвали не относиться негативно к болгарскому народу (немалая часть которого хорошо относится к России) из-за тех решений, которые принимают власти страны.

«А газ качать не прекратила», — отреагировал Evgendolf.

«Главное, что вопросов больше нет, кто есть кто и под кем. Картина маслом», — добавил AlSil.

«Сколько русские для них сделали!!! Черти!!!» — не выдержал Zak K.

«Это такая благодарность за спасённых болгарских моряков в Мариуполе?!» — недоумевает Elena.

«Который раз убеждаюсь, что не делай добра, не получишь зла. Не надо было братушек от турок спасать…» — отметил Владимир.

«Ну что можно сказать? Надоел болгарам хлебушек? Надоел урожай? Какие тогда могут быть вопросы? Нет так нет», — пишет Lisa.

«Сейчас все подстилки проявятся», — отреагировал Вячеслав.

«Это их благодарность за их суверенитет. Забыли, сколько русских солдат полегло при освобождении их от Османской империи…» — прокомментировал Дмитрий.

«Вот про болгар боль! Хорошая, добрая, православная страна. Взрослые говорят по-русски… Ну куда они лезут?» — недоумевает Natalia V.

Василий Поленов. Болгарская хижина. 1883

«Спасибо, братушки, вы, как всегда, предали Россию. Наверное, никто не удивлен», — отметил Den.

«Надо ответку давать, и посмотрим, как они зерно закупать будут…» — добавил Евгений.

«Подстилки. Мы, конечно, друзья и очень благодарны, но…» — отреагировал Igor I.

«Просто им страшно. Жаль их. Пусть прячутся за смешными запретами, ничего не решающими и ничтожными в свете величия России», — написал «Пользователь».

«И эти туда же…» — пишет Lyudmila.

«Бойкотировать болгарские курорты — и всех стран, которые недружелюбно относятся к России. Пусть американцы ездят туда отдыхать. Уже давно понятно, что наши союзники — только наши Армия и Флот», — пишет Irina.

«Я угораю. Сначала вводят, а потом будут судорожно думать, как эти санкции обойти. Либо помирать от инфляции и митингов», — отметила Marina.

«Предатели! Забыли про турок совсем и как просили Россию о помощи?» — отреагировала Natalia P.

«Я долго жил в Болгарии и могу сказать, что 70 процентов болгар хорошо относятся к России, и все последние действия правительства не могут поменять это. Народ знает, что страной управляют с улицы Козяк в Софии. Это адрес американского посольства», — поделился Swqtoslaw W.

«Значит, прижали Болгарию дальше некуда ЕСовцы», — написала Svetlana K.

«Пусть тогда и визы для туристов закроют», — призвала Татьяна О.

«Болгар веками вырезали турки, а освободил их кровью своей русский солдат. Гадко от поступка болгар», — подытожил Sernat.

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