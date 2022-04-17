За последние 30 лет «либерального» правления в нашей стране сервильные СМИ и некоторые «японофилы» из числа научных работников и журналистов немало постарались для создания в российском народе впечатления о якобы дружелюбии японцев к нашей стране и народу, их стремлении культурно общаться и экономически сотрудничать с соседями на севере. Не держа при этом «камень за пазухой».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В немалой степени это было связано с установками руководителей российского государства, которые наивно надеялись уступками и демонстрацией дружбы чуть ли не ослабить союзнические отношения Японии с сюзереном — США — и как бы «нейтрализовать» политику Страны восходящего солнца в отношении России. Да еще при этом рассчитывая на финансовую и экономическую помощь «богатой Японии». Отсюда все эти сменявшие друг друга «друзья России — Рю, Ёси, Синдзо», то бишь японские премьеры Рютаро Хасимото, Ёсиро Мори, Синдзо Абэ.

Российским лидерам, особенно в ельцинские времена, усердно «дули в уши» дипломаты со Смоленской площади, обещавшие в случае территориальных уступок превратить Японию… в «стратегического партнера» России. Среди них наибольшую активность проявлял бывший посол РФ в Японии Александр Панов, недавно за непатриотическую позицию вычеркнутый указом президента РФ из состава научного совета Совбеза России.

Российский совет по международным делам Александр Панов

Были, конечно, и заблуждающиеся, кто убеждал наш народ в искреннем дружелюбии японцев к русским, ссылаясь, например, на мнение дочери, которая краткосрочно посетила Японию для изучения местной мультипликации, как это делал один завсегдатай телевизионных ток-шоу. Но большинство «японофилов» составляли люди, которые проводили в Японии многие годы и не могли не знать, что 80% японцев под воздействием массированной антисоветской, а ныне антироссийской пропаганды мощнейших СМИ этой страны на опросах неизменно заявляют об отсутствии дружественных чувств к России. Эти отечественные горе-японоведы знали эти цифры, а значит, в своих интересах просто обманывали доверчивых руководителей нашей страны.

То, что Япония и ее народ вовсе не дружественны нам, демонстрируют события последнего времени. Когда в очередной раз посрамлены ранее допущенные к высшим властям «японоведы» с их ложными, а вернее, сознательно лживыми, оценками и рекомендациями.

По итогам проведенного 20 марта сего года, через месяц после начала вынужденной специальной военной операции российских войск на Украине, ведущим информационным агентством Японии «Киодо цусин» опроса общественного мнения выяснилось, что 85,6% японцев поддерживают названные в США «адскими» санкции своего правительства в отношении нашей страны и народа.

Сегодня же, когда наиболее прозорливая часть японского народа начинает сознавать, что «санкции» неизбежно ударят бумерангом по японцам, цифра поддерживающих враждебные антироссийские меры несколько понизилась, но остается на высоком уровне.

Как показал новый опрос «Киодо цусин», проведенный в воскресенье, более семи из десяти японцев поддерживают экономические и иные санкции против России, даже если эти санкции распространяются на японскую экономику и их жизнь. «Поскольку Япония вместе с другими странами G7 ужесточает санкции против России из-за ее вторжения, 68,7% заявили, что рост цен на продукты питания и другие продукты «ужасно» или «в некоторой степени» ударил по их повседневной жизни», — сообщает информагентство. При этом опрос показал, что 73,7% считают необходимым сохранить санкции, и лишь 22,1% заявили, что в их сохранении нет необходимости.

При таком явно враждебном отношении к нашей стране не только японского правительства, но и народа вполне закономерно и оправдано включение Москвой Японии в список «недружественных государств». И это, на наш взгляд, должно учитываться, в частности, на переговорах о ранее льготных условиях японского рыболовства, в том числе в наших водах. И уж совсем нетерпимым представляется сохранение незаконно разрешенного правительством Б. Ельцина лова рыбы и добычи морепродуктов даже не в экономической зоне, а в территориальных водах России при несоблюдении японскими рыбаками российских законов в акваториях у Курильских островов. Полагаю, такая мера поубавит рвения у тех японцев, которые в своей нелюбви к русским согласны идти на любые ущемления своих интересов и солидаризироваться с политикой Вашингтона, замыслившего вместе со своими союзниками и зависимыми странами, включая Японию, «разорвать в клочья» экономику России и обречь на невзгоды и страдания российский народ.

«Какая же это дружба?» — говорил Иосиф Сталин министру иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуоке в ответ на предложение последнего «продать» Северный Сахалин…