Когда французский дипломат Брис Рокфейл посетил с визитом Ереван и провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, главой МИД Араратом Мирзояном и другими высокопоставленными чиновниками, то армянские СМИ позиционировали его в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции. Внешне это выглядело как политический вызов Москве, ведь накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Вашингтон и Париж «в русофобском угаре» и заявил, что Москва «не будет общаться с ними в этом формате».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Выходило так: Россия не считает МГ ОБСЕ рабочей группой, тогда как Франция придерживается иного мнения и готова работать в этом формате без участия Москвы. И только спустя какое-то время МИД Франции решил уточнить, что Рокфейл посетил Армению не в качестве сопредседателя Минской группы, а как специальный представитель французского министерства по «Восточному партнерству». Затем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила детали ситуации, сложившейся после того, как «США и Франция прекратили сотрудничество сопредседателей в МГ ОБСЕ». Российский дипломат Игорь Ховаев, который сменил там на посту сопредседателя Игоря Попова, получил статус специального представителя МИД России по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Указывается, что в центре его внимания «будет тематика подготовки мирного договора между двумя странами».

Primeminister. am Встреча Никола Пашиняна и Бриса Рокфейла в Ереване

Интригующе в этой связи прозвучало и заявление посла России в Армении Сергея Копыркина. Говоря о формате Минской группы, он заявил следующее: «Мы всегда поддерживали этот формат, активно там работали и никогда не говорили, что отказываемся от него. Как сказал наш министр, проблема связана с позицией наших французских и американских партнеров по формату сопредседательства, которые отказываются сейчас работать с Россией. Здесь вопрос в большей степени не к России». Интрига тут в том, что Москва не дезавуировала в политическом смысле МГ ОБСЕ. Что касается Вашингтона, то Госдепартамент США выступил обтекаемо, говоря о готовности оказать поддержку Армении и Азербайджану в инициативах по подписания мирного соглашения и по решению вопросов касательно нагорно-карабахского конфликта, в том числе «в рамках наших возможностей в МГ ОБСЕ».

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что «США приветствовали прошедшую 6 апреля в Брюсселе встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева (при посредничестве ЕС — С. Т.), включая положительную динамику подготовки к мирным переговорам и формирование двусторонней комиссии по делимитации границ». В то же время нельзя исключать, что американцы готовят на этом направлении какие-то новые кадровые решения. При этом Алиев считает «мандат МГ ОБСЕ де-факто недействительным». По его словам, «за более чем год после окончания военных действий в Карабахе от МГ ОБСЕ не поступило ни одного предложения, а в нынешних условиях формат сопредседателей группы фактически находится в нефункциональном состоянии».

Primeminister. am Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе

Пошел на обострение и Пашинян. Выступая в Национальном собрании, он предложил свою версию хода событий, приведших ко второй карабахской войне, перекладывая ответственность за поражение на неназванные внешние силы, но больше указывая на Россию. «Я виновен в том, что в 2018 и 2019 годах не сказал народу, что все наши друзья, далекие и близкие, ожидают от нас в той или иной конфигурации сдачи Азербайджану пресловутых семи районов (вокруг Карабаха) и снижения установленной нами планки по статусу Карабаха, — говорил он. — Международное сообщество признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает полноценного вовлечения покинувшего Карабах азербайджанского населения в процесс определения его дальнейшей судьбы». Но Пашинян не указал причины, почему сам Ереван отказался от признания независимости Нагорного Карабаха, о чем, кстати, говорил в свое время президент России Владимир Путин.

Это выступление главы армянского правительства вызвало остервенение у непримиримой оппозиции в лице блоков «Армения» и «Честь имею», которая в очередной раз обвинила Пашиняна в капитулянтстве и «сдаче интересов армянского народа». Теперь Армения и Азербайджан на двусторонней основе заявляют, что готовы якобы участвовать в выработанном Россией процессе урегулирования и в переговорах по мирному договору. Для этого Баку предложил свои пять принципов (предусловий), а Армения — свои три принципа (предусловия). Но Армения выводит за скобки факт, что эти принципы обсуждались на другой площадке — в Брюсселе. Так на карабахском направлении сложилась необычная диспозиция: Москва и Баку по разным причинам считают, что МГ ОБСЕ перестала действовать. Вашингтон, Париж и Ереван полагают, что этот формат дееспособен. Это первое.

Второе. На недавней встрече при посредничестве ЕС в Брюсселе между Алиевым и Пашиняном было принято решение о создании совместной комиссии по демаркации и делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, но без участия России. Это тогда, когда в конце прошлого года в Сочи между Алиевы, Пашиняном и Путиным была уже достигнута договоренность о создании такой трехсторонней комиссии.

Третье. Париж и Вашингтон, говоря о необходимости сохранения формата МГ ОБСЕ, ни словом не упоминают третьего сопредседателя — Россию, точно так же, как и в итоговом заявлении по брюссельским переговорам Алиева и Пашиняна вообще не упоминается Москва. К тому же ОБСЕ приветствовала эту встречу и ее результаты, словно не замечая, что ЕС стал перетягивать на себя ее «одеяло».

Вывод: при сохранении такого тренда на горизонте появляется угроза деградации российских посреднических усилий между Азербайджаном и Арменией. Как говорится, приехали.