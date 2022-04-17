Внесение в реестр средств массовой информации, которые выполняют в России функции иностранного агента, журналиста Юрия Дудя (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и политолога Екатерины Шульман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Оноре Домье. 35 выражений лиц (фрагмент)

«Наконец-то! Очухались! Где же были все эти блюстителя порядка, когда эти персонажи на протяжении многих лет окучивали неокрепшие умы наших молодых сограждан?» — интересуется Марина Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что противники политики России должны понимать, что их деятельность будет иметь последствия в юридическом поле Российской Федерации.

«Сейчас идёт организованная информационная операция против России! Всё правильно! Надо как-то закрывать рты этим хорькам! Хотя бы таким мягким способом», — пишет Александр Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что невооружённым глазом видно по поведению иноагентов, что заботит их исключительно чужбина и собственная шкура.

«Сам факт того, что эти господа решили свинтить в Израиль, как только началась спецоперация, и не забыли осудить свою страну, уже говорит о том, что они работают на врагов России. Осознанно или неосознанно — это уже неважно, в спину бьют именно они», — поделился своим мнением Валентин С.

Караваджо. Поцелуй Иуды. Около 1602

Часть людей полагает, что лидеры мнений уже успели навредить сознанию молодёжи, противопоставив её курсу государства на суверенитет и отстаиванию национальных интересов.

«А почему только сейчас, когда эти персонажи сделали своё дело и теперь могут отдыхать смело? Давно надо было их за руку хватать, а теперь уже поздно», — считает Вероника А.

Ряд пользователей указывает на то, что признанные иностранными агентами граждане не снимали видео про котиков, а насаждали своим зрителям радикальные политические установки.

«Дудя (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), к примеру, начинаешь смотреть — в начале всё достаточно интересно. Например, про деревенскую жизнь. А потом он начинает закоренелому наркоману подкидывать тему о качестве системы управления государством и слушать его недовольство по поводу внутренней и внешней политики нашего правительства. Что ни сюжет — всё нож в спину нашей стране. Как будто в других странах проблем не существует, но позволяют так изгаляться только в России. Надеюсь, больше такого не допустят», — пишет Елена Э.

Нашлись и те, кто отмечают, что никто в действительности этим людям рот не затыкает, просто они должны напоминать окружающим, что они собой представляют.

«Сейчас обращаюсь к тем, кто считает, что в России какая-то жёсткая, бесчеловечная цензура. Тот факт, что этих людей признали иноагентами, не означает, что им запрещают высказывать своё мнение. Просто им придётся напоминать своим зрителям, слушателям и читателям о том, что они финансируются из-за рубежа. Вот и всё. Вот и вся ужасная цензура», — напомнил Павел И.

Напомним, 15 апреля на сайте Министерства юстиции России была опубликована информация, согласно которой журналист Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и политолог Екатерина Шульман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) внесены в реестр средств массовой информации, которые выполняют в России функции иностранного агента.