Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что Россия ответит на террористические акты и диверсии украинских силовиков на своей территории новыми ракетными ударами по объектам в Киеве, «причём количество и масштабы ракетных ударов» будут наращиваться, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планирование диверсий

«Правильно! Действовать надо! Эти зарвавшиеся только силу понимают», — считает Стас З.

Многие пользователи пришли к выводу, что предупреждения никак не работают в отношении Киева, который истошно пытается нанести ущерб на российской территории.

«По ощущениям, эти угрозы на месяц запоздали. Сейчас уже нужно действовать на упреждение», — пишет Артём Л.

«Тактика предупреждений не работает. Необходимо действовать решительно, жёстко и по справедливости. Глаз за глаз, как говорится», — поделился своим мнением Борис К.

Некоторые комментаторы отмечают, что пора бить по Киеву, не предупреждая об этом украинское командование.

«А зачем грозить-то? Нужно молча взять и разутюжить всё то, что мешает ходу выполнения военной спецоперации России на Украине», — считает Дмитрий К.

«Нужно не грозить, а долбить этих уродов по самое не хочу. Чтобы от них только брызги летели. Эти неонацисты понимают только силу. Укронацики считают себя героями только тогда, когда стреляют в безоружных людей. Когда их начинают долбить в ответ, они сдаются тысячами. Они всегда были трусливыми псами. Так что нечего жалеть сейчас. Вот как сдадутся в плен, там и посмотрим, кого надо жалеть, а кого нет», — отметил Виталий К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Часть людей полагает, что не только Киев должно трясти от ракетных ударов в ответ на диверсии.

«Мало! Следует уничтожать железнодорожные развязки и ремонтные мастерские, дороги и мосты на западном направлении, чтобы на Украине никакая западная военная помощь доставлена не была», — указывает Виталий М.

Ряд пользователей указывает на то, что ракетные удары должны быть точечными и не наносить ненужного вреда мирному населению.

«Ребятки, вы реальность с компьютерной игрой не путаете? Что-то в глубине души моей орёт: «Да-да-да! Всё разбомбить и сровнять с землёй, но я понимаю, что это ничего общего не имеет с гуманностью. В результате обстрелов города пострадают только гражданские, в то время как инициаторы этой войны будут скрываться в бункере под Киевом. Вы чего добиваетесь? Кажется именно этого, чтобы всё сровняли с землёй, украинский четвёртый рейх и добивается», — поделилась своим мнением Лена С.

Нашлись и те, кто отмечают, что ракетные удары никогда не смогут полноценно заменить работу армии на земле, они могут ей только облегчить задачу.

«От бессмысленных бомбёжек по центру Киева никакого толка не будет. Командование украинским вермахтом явно не на Банковской сидит. Зеленский уже давно в западную часть катается туда-сюда. Поди поймай его ещё на месте. Спецоперация — это дело не быстрое. Придётся освобождать Украину последовательно, километр за километром», — написал Дмитрий С.

Напомним, 15 апреля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что Россия ответит на террористические акты и диверсии украинских силовиков на своей территории новыми ракетными ударами по объектам в Киеве, «причём количество и масштабы ракетных ударов» будут наращиваться.