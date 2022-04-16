Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе был полностью освобождён от боевиков националистических батальонов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России

«Откуда в независимой стране, не имеющей ничего общего с Россией, стоит завод имени главного коммуниста из России?» — интересуется Лев Т.

Многие пользователи рады услышать данную новость, потому что именно завод имени Ильича создавал большие проблемы, как для российских силовиков, так и для местных жителей, которые подвергались обстрелам с территории комбината.

«Наконец-то! Теперь жилую часть Мариуполя можно полностью считать освобождённой. Завод Ильича углублялся в город, в результате чего создавал большие проблемы для российских войск. Теперь всё. Местным жителям можно чувствовать себя защищёнными», — уверен Максим Р.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. 16.04.2022. Мариуполь

Некоторые комментаторы отмечают, что взять завод с наименьшими издержками российским военным удалось благодаря тому, что более тысячи неонацистов, удерживавших эту точку, приняли решение сдаться в плен.

«Хорошо, что большая часть украинских военных, удерживавшая этот завод, благополучно сдалась в плен. Так бы их раскатали в ноль и никто бы о них потом и не вспомнил. Головой всё обдумали и приняли верное решение. Лучше в плену, а в последствии в тюрьме, чем в яме холодной лежать или на куски быть разорванным бомбардировкой», — отмечает Антон П.

Часть людей полагает, что впереди у российских военных и Народной милиции ДНР последняя, но и самая непростая задача – вычистить от неонацистов многоуровневые комплексы под заводом «Азовсталь».

«Это великолепная новость! Ещё один гнойник на теле Мариуполя удалось ликвидировать. Остался последний – самой большой на территории «Азовстали», — отметил Стас Ф.

Никита Третьяков ИА REGNUM Уничтоженная военная техника ВСУ на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. 16.04.2022. Мариуполь

«На очереди «Азовсталь». Вся Россия хочет уже всё-таки увидеть, кто же там такой интересный засел, что его пытались вертолётами и кораблями эвакуировать. Не уж-то и правда, скоро среди пленных окажутся натовские генералы?» — задаётся вопросом Зим Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что российские войска получили в Мариуполе бесценный опыт городских боёв, который позволит им более умело расправиться с вооружёнными нацистами в других населённых пунктах.

«Пример Мариуполя наглядно доказал, насколько трудно вести городские бои. Не только трудно, но её и долго. Целый месяц понадобилось нашим ребятам, чтобы освободить территорию от нацистов, да и то не до конца. Но ничего, с каждый разом бандеровцев будет становиться меньше. Мариупольская группировка была значительной. Думаю, ВСУ и нацики потеряли очень много личного состава. Это должно ударить по их боеспособности и по моральному духу», — поделился своим мнением Армен А.

Никита Третьяков ИА REGNUM Захваченные подземные укрытия ВСУ в Мариуполе. 16.04.2022. Мариуполь

Нашлись и те, кто отмечают, что победа России и ДНР в Мариуполе запустит процесс стремительного разложения в стане врага.

«Победа в Мариуполе будет означать победу в войне, в стратегической перспективе. Это положит конец всей той лапше, которую навешивает украинское командование на уши своему населению. Никто из простых украинцев не хочет воевать до последнего украинца. После освобождения Мариуполя начнётся один большой свал на подконтрольной Украине территории», — пророчит Михаил А.

Напомним, 15 апреля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе был полностью освобождён от боевиков националистических батальонов, благодаря наступательным действиям группировки российских войск и подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики.