Известие о том, что Павел Дуров и ряд других бизнесменов просят не называть их гражданами РФ, активно обсуждают в интернете. Люди разделились в основном на два лагеря: одни придерживаются понятия: «бьют не по паспорту, бьют по морде», другие не исключали провокацию со стороны издания Forbes, которое, собственно, и проинформировало об этом. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Лука Джордано. Поцелуй Иуды (фрагмент)

«Ну теперь наши чиновники покинут Telegram? Это дело чести», — считает Сергей Кириллов.

«За бабло своё боится. Да и недвижимость могут отжать. Для них он — Дуров — всё равно русский, и гражданство тут ни при чём», — считает Елена Амур.

«По-моему, мы их давно не считаем своими, это просто мародёры, нажившиеся на России. Родиться в России — не значит быть россиянином, надо уметь любить её и принимать её такой, какая она есть, со всеми её горестями и радостями», — считает Елена Зудина.

«Когда стране сложно, все от неё отказываются. Как он хочет, чтобы его называли? Он никогда для них не будет своим. От слова никогда — never», — рассуждает о Дурове Татьяна.

«Как говорил мой дед, бьют не по паспорту, бьют по морде», — иронизирует Л.

«И как же господина Дурова нужно называть? Господин мира?» — спрашивает Татьяна.

TechCrunch Павел Дуров

«Пусть и имя тогда поменяет на Paul Duren», — развивает тему Наталья.

«Нужно имя менять, например, Пабло Дурильо. Стоит также биографию в Википедии отредактировать. Правда, как не хотела Овсянникова стать немкой из Львова, а всё равно её рупором русской пропаганды объявили. Как не пытался Абрамович выслужиться, а всё равно всё отняли и у него, и у его партнёров. Как не выступала Нетребко за мир во всём мире по указу ЕС, а поёт теперь для верблюдов в Египте. Приглянется Цукербергу Телеграм, и сразу вспомнит Паша всю твою родословную до прадедов, которые боролись с фашистами. Олигархи до сих пор пребывают в стране невыученных уроков», — поддерживает Лидия Васильевна.

«Деньги важнее..» — замечает Сергей Пирогов.

«Очищение России от накипи! Это хорошо!» — считает Егор Панкратов.

«Предателей нигде не любят, и это клеймо уже навсегда», — считает Лариса.

«Люди, однажды предавшие свою Родину, с легкостью предадут всё и всех», — поделился мнением А.

«Ну хорошо. Теперь нужно помнить, что они — не россияне, а когда придёт время, напомнить и им..» — предлагает Игорь Рогатин.

«Когда Россия вернёт свой суверенитет полностью, хотелось бы, чтобы страна знала в лицо всех этих господ!» — соглашается Е.

«Это такая новость, что мысли переворачиваются. Россия вообще может понять, кто для неё друг и враг? Российские подсанкционные бизнесмены бегут со своих постов, спекулянты дерут с россиян деньги, что происходит в России?! Пора уже искать слабовольных патриотов и предателей внутри России. И это — явно не обычные трудяги!» — рассуждает Сергей Кириллов.

«РФ нужно национализировать их бизнес и счета, находящиеся внутри нашей страны. Наживались здесь, на нас? Да. Значит, все принадлежит РФ. И после национализации они уж точно не будут русскими олигархами, и пусть идут на все четыре стороны… благо паспортов до фига», — предлагает Наталья.

Были и те, кто считает, что данное заявление иностранного СМИ Forbes может быть провокацией.

«Сейчас на русских оказывают большое давление в западном мире. Обратите внимание, Дуров не в Израиль сбежал. Почему не полоскают бельишко всяким Собчак, Ургантам и Аллам Пугачёвым? Нападки идут на тех, кто в какой-то мере имеет влияние в России (а Дуров имеет, и кстати, у него тоже есть какие-то цифровые деньги «TON»). Мне кажется, идёт направленная дискредитация. Манипуляция чистой воды», — считает «Сестра».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ряд российских бизнесменов (включая Павла Дурова и Игоря Бухмана) на протяжении последних месяцев просит не называть их гражданами России, 16 апреля сообщает издание Forbes.

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