Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом объявить Россию «страной — спонсором терроризма». Об этом со ссылкой на неназванные источники 15 апреля сообщает газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Отряд Ковпака» и «Open Ukraine| Украина». Многие из участников обсуждения указали на то, что список стран — спонсоров терроризма должны возглавить США.

«Реально, театр абсурда. Самый главный террорист просит внести в список спонсоров терроризма страну, которая борется с терроризмом. И ведь ещё и додумаются внести. Что с ними? Болеют сильно, наверное…» — написала Ирина.

«Я знаю две страны — спонсоров нацизма. С терроризмом дело обстоит также», — добавил «ВВ», намекая, вероятно на США и Великобританию.

«Смешно… Один террорист просит другого террориста…» — отреагировала Svetka.

«А кто тут у нас главный спонсор террора?» — с сарказмом поинтересовался Владимир И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут гороховый

«А у американцев такой список есть? Я думала, они его возглавляют», — пишет Светлана.

«Мда, черное — это белое. Белое — это черное. Складывается впечатление, что Старый свет нуждается в капитальной калибровке», — отметил Алекс.

«Нашел кого просить! США — самый главный террорист», — комментирует Dama S soba⁴koy.

«Так это не он всё делает, работает по сценарию. Марионетка он, пешка. Он же сам себе не принадлежит. И его душонка на волоске висит и зависит от желаний его кукловодов», — отреагировала Ирина А.

«А Украина в списке стран осуществляющих террористическую деятельность почему-то не значится», — задумался Yuri R.

«Стандапер Зеленский случайно ничего не попутал?» — задался вопросом Алекс.

«А США этот список возглавляет?» — спросила Катерина.

«Да пусть вносят, сами же не смогут идти на переговоры с Россией после этого. Пусть. Нам не о чем с ними договариваться. Бумага стоит дороже, на которой договор написан, чем договор с США и его надёжность», — отметил Rustavelli.

«Как могут спонсоры мирового терроризма вносить кого-то в списки, да еще когда сами буквально сейчас спонсируют Украину?» — недоумевает «Коренной Землянин».

«Ещё Россию можно внести в список подозреваемых в убийстве Кеннеди, гибели «Титаника». Гибель Помпеи — тоже мы. Да что уж скрывать, динозавров — тоже мы! Ты про Мёртвое море слышал? Не хочу хвастаться, но…» — иронизирует Настя.

«Фашистские Штаты Америки себя сначала во главу этого списка должны внести», — написал Р. А.

«Террорист и главарь квазигосударства-террориста попросил президента страны-террориста США включить Россию в список стран — спонсоров террористов?» — недоумевает «День Z».

«Я что-то пропустила. Это кого мы спонсировали? А вот США спонсировали и не один раз террористов. И даже создавали их своими руками», — подытожила одна из участниц обсуждения.