Украина ежемесячно нуждается в семи миллиардах долларов для расходов на выплаты гражданам. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Источники агентства сообщили, что данную сумму украинский лидер назвал в беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в ходе встречи, которая состоялась 8 апреля, когда глава ЕК приезжала в Киев. Указанные $7 млрд необходимы Киеву каждый месяц на социальные выплаты и зарплаты, и этой помощи украинская сторона ждет от Брюсселя.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина» и «Open Ukraine| Украина».

«Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что стране требуется не менее 7 миллиардов долларов в месяц в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты. Слышь, европейцы, а ну-ка быстро скинулись нашей молодой и успешной демократии на расходы! Подтвердите, что мы одна семья!» — с сарказмом прокомментировал новость автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен

«А шнурки вам постирать не надо?..» — отреагировала Irina.

«Каков аппетит», — написала Елена.

«Наверное после таких запросов вступление в ЕС немного отодвинется…» — предположила Marina.

«Пора ЕС ставить Украину на довольствие», — с сарказмом добавила Людмила М.

«А ведь нарисуют и дадут. Вспоминается сказка Чуковского «Тараканище», — отметила Елена.

«Им даже оружие в кредит представляют, о каких 7 млрд в месяц он говорит? Совершенно оторван от реальности», — пишет Элис.

«Да нет… [Зеленский] хорошо понимает, что платить по долгам будет не он, а украинцы. Поэтому так зарывается. Когда еще представится шанс поиметь 7 миллиардов зелени?» — ответила Элис «Та Самая».

«Никто не даст. Старую советскую технику со складов и просрочку — запросто. А денег не дадут!» — добавил один из участников обсуждения.

«Да пускай расчехляет буржуев», — иронизирует XAN.

«Как это все потом отработать Украине?» — недоумевает «Пользователь».

«Да может и дадут, армию оплачивать как-то надо же», — предположила Светлана.

«Пусти свинью за стол, а она и ноги на стол», — прокомментировал новость Lost Memories.

«Мне интересно, чем так заляпались ЕС и… [американцы] на Украине, что Зеля (Зеленский — М. Р.) их так потрошит?» — задумался «Горгуся».

«А потом Зеля скажет до свидания, и Украина в полной долговой *опе», — отреагировал «Гарс».

«[Зеленский] свои бабки (деньги — М. Р.) из офшоров не хочет потратить на нужды армии?» — поинтересовался один из участников обсуждения.

«Деньги в пустоту. Возвращать будет некому», — отметила Карина С.

«Возможно и дадут один или пару раз, оружие-то уже отправили не просто так, а чтобы продолжать войну», — подытожила Ольга.

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