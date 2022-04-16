Кадры пожимающего руку невидимке президента США Джо Байдена буквально «взорвали» интернет в Италии. После 40-минутной речи в Университете штата Северная Каролина в Гринсборо, глава Белого дома повернулся и… пожал руку кому-то, хотя рядом никого не было.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Поразмыслив несколько секунд, Байден повернулся и с нескольких попыток всё же нашёл, куда идти. Ведущие итальянские СМИ назвали это очередной оплошностью политика, объясняя всё усталостью.

Однако в соцсетях комментаторы издеваются над состоянием здоровья лидера США. Многие, впрочем, резонно напоминают, что это глава государства, обладающего ядерным оружием, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«К настоящему времени все поняли, что этот престарелый президент, живущий в Белом доме, совершенно неадекватен. Это опасно», — заметил Фабио ди П.

«Русский царь, лохматый англичанин, пожимающий руку комику, обещающий помощь, но отправляющий украинских беженцев в джунгли, лидер американской сверхдержавы, пожимающий руку космическому ничто, итальянский министр иностранных дел, не выросший из детских игрушек. Нет никакой надежды», — пишет Бруно Ч.

«Это уровень того, кто пытается руководить миром и кто приведёт его к неминуемой гибели. Старики в подгузниках, которые убивают своих и чужих детей. Безумие везде», — добавил Анджело Раффаэле В.

«Старый дурак, который даже не понимает, где он находится, и который делает только то, что ему говорят американские генералы и лобби военно-промышленных корпораций», — отметил Карло Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Батарейки. Джо Байден

«Судьбы мира в руках этого маразматика. Трамп был намного лучше, хотя тоже опасный, но этого давно нужно отправить на пенсию», — считает Джанлука Г.

«С Бушем-младшим я думал, что они достигли дна, но это оказалось далеко не так», — вставил Марко П.

«Нельзя спорить, что войну спровоцировали США. Это то, что они делали всегда, только в этот раз Байден не может сдержать свой язык, поэтому они разоблачают себя больше, чем обычно. Более того, поскольку Варшавского договора, который служил сдерживающим фактором, больше не существует, они убеждены, что могут делать всё, что хотят», — рассуждает Фемио Б.

«Это ужасно! Старик с деменцией – не тот человек, который должен возглавлять США. Но он тот, кто хочет войны любой ценой. Тот, который тушит пожар бензином, а не водой», — возмущается Бруна М.

«На самом деле США — это полувоенная диктатура (Пентагон), выдаваемая за демократию. С этим пожилым, мягко говоря, президентом тем более», — заявил Анджело А.

«Будем надеяться, что комната с ядерной кнопкой для него недоступна, а то он опасен, когда говорит!» — выразила общее мнение Марта Б.