Заявление губернатора Воронежской области Александра Гусева о том, что в Воронеже будет установлена деревянная скульптура, запечатлевшая украинскую бабушку, вышедшую встречать националистов с красным флагом, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 15 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Ираклий Тоидзе. Родина-мать зовет! 1941

«Бабуленька, родненькая наша… Дай Бог ей долгих и счастливых лет жизни. Пусть она увидит, как справедливость торжествует, как нацисты обратно в землю падают», — написала Карина К.

Многие пользователи считают, что уж кто-кто, а простая пенсионерка из украинского села, которая не побоялась выйти к нацистам с красным флагом, заслуживает того, чтобы в её честь воздвигались памятники.

«Бабуля эта — постаревшая Родина-мать! Постаревшая, но так же крепко стоящая на ногах», — отметила Наталия С.

«Вот ведь силище у этих нациков! Забрали у бабушки флаг и растоптали его грязным сапогом. В этом и есть вся сущность бандеровская. Поглумиться, поиздеваться. А бабушке большущий респект. Она не только не испугалась фашистам показать свой флаг, но ещё и буханку хлеба им вернула, которой они, видимо, унизить её хотели. Стальная женщина!» — написал «Эрнест Ч».

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские неонацисты рано или поздно будут разгромлены и преданы забвению, а эту бабушку будут помнить ещё очень долго.

Цитата из видео «Украинская бабушка с красным флагом вышла против бандеровцев полная версия» Бабушка с красным флагом

«Вот ведь и старенькая, и всё ей понятно, кто свой и кто прав! Героическая бабушка! А молодые за своё невежество рано или поздно понесут заслуженную кару. Жизнь расставит всё по своим местам», — поделилась своим мнением Елена П.

Часть людей считает, что подобные издевательства, которым подвергают своё же население украинские нацисты, должно быть остановлены.

«Трижды пыталась смотреть видео, но после того, как нацист кидает флаг и топчет его, выключала. Так и не досмотрела, не смогла. Ублюдки, конченые твари. Нет в них ничего человеческого. Бабушка на их фоне святая!» — указывает Марина Б.

«Было бы правильно найти эту бабушку и помочь ей встретить 9 мая достойно. Нельзя ей оставаться среди всех этих выродков», — считает Ярослав Я.

Ряд пользователей указывает на то, что такие старики, как эта украинская бабушка, является очередным доказательством того, что на Украине есть огромное количество людей, которые ждут, когда русские солдаты вновь освободят их землю от фашистских оккупантов.

«Украинцы, вам важно вспомнить, что мы – это одна большая семья. Это наши общие предки гнали в хвост и в гриву всю эту погань фашистскую и пешком прошли с автоматом в руках до Берлина. Да и не раз такое уже было. Вспоминайте!» — обращается «Серый В».

«Родные наши старики, освобождение скоро! Держитесь! Все цели специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины — будут достигнуты! Zа Родину-мать! Zа Победу!» — написал Александр К.

Напомним, 14 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил в Telegram-канале о том, что в Воронеже будет установлена деревянная скульптура, запечатлевшая украинскую бабушку, вышедшую встречать националистов с красным флагом. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором пожилая женщина в одном из сёл Украины вышла встречать военных с красным флагом, думая, что это российские освободители. Украинские солдаты растоптали флаг, и тогда бабушка отказалась брать у них продовольствие.