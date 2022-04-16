Видеообращение супруги морского пехотинца Вооружённых сил Украины, которая обвинила украинское командование в том, что оно оставило своих солдат в Мариуполе без связи, еды и боеприпасов, в результате чего им пришлось сдаться в плен, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 15 апреля на видеохостинге «YouTube».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

«Российское командование, пожалуйста, помогите нашим мужьям и сыновьям, их бросили командиры, бросил родной президент — Владимир Зеленский. Они голодные, холодные, без боеприпасов. Пожалуйста, покормите их и дайте патронов, а то им уже совсем нечем вас убивать. Мы очень переживаем за наших мужчин. Спасибо!» — издевается пользователь под псевдонимом «Злой Союзник».

Очень немногие пользователи выразили сожаление по поводу ситуации, в которой оказалась женщина и её супруг. В большинстве своём граждане наоборот, рады, что украинского военного настигла заслуженная кара.

«Утром посмотрел видео. Целый день на эмоциях. К вечеру решился сказать, что я думаю. Мне нисколько не жаль эту мадам. Её бы эмоции видеть месяца два назад, когда у них с мужем всё было хорошо. А сейчас я даже рад, что так всё получилось. Пусть жёстко, но правильно. Во всяком случае, это мой вывод из увиденного. Жаль только тех, кто пострадал от этого мужа. Вот их действительно жаль. Всё встало на свои места, как и должно быть», — считает пользователь Rus lan.

Некоторые комментаторы не понимают, как можно сочувствовать тем, кто убивает мирное население, включая детей.

«Вот не трогают её слезы, вообще. Покажите этой женщине кадры с похорон детей в Донбассе. Пусть посмотрит, что творил её муж и его побратимы, и ужаснётся. Хотя… вряд ли её это тронет. Отдайте этих побратимов родителям этих детей, пусть они решают, что с ними делать», — предлагает пользователь Svetlanka & Antoshka.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Часть людей считает, что пленный морпех мог бы спокойно пойти домой к жене, если бы не стал прикрываться мирным населением Мариуполя и оказывать сопротивление российским войскам.

«Как жалостлива вещала женщина. А вашему мужу 15 раз давали коридор уйти, сложить оружие. Ваш муж прятался месяц за мирными жителями! А теперь вы его потеряли? Молитесь, чтобы его к стенке не поставили», — предупреждает пользователь Kto to.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные видеообращения вызывают скорее обратный эффект, а не то, на что надеются их авторы.

«Тошнит просто при виде этой женщины, беспокоящейся о своем муже, попавшем в плен. Она видела, что делали с нашими ребятами, попавшими в плен? Как звонили женам, матерям, дочерям и рассказывали, как убивали и пытали их мужчин? Наших парней из плена вернули единицы, всех запытали и зверски убили. Более того, зачем украинские солдаты заходили в города и прикрывались мирными жителями? Почему их жены, матери, дочери не говорили им не делать этого, а просто сдаться или выпустить хотя бы мирных жителей из городов? До того момента пока это не касается их лично, им наплевать на горе и слезы других людей. И не нужно тут давить на жалость людей, вы уже исчерпали все запасы своими бесчеловечными поступками», — написал пользователь Deadly Kitten.

Нашлись и те, кто отмечают, что жена стала переживать за мужа только тогда, когда он оказался в плену и его теперь могут судить. Если бы он продолжал убивать — её бы это не сильно беспокоило.

«Когда они оказываются в заднице и вопрос становится действительно военного характера — жизнь или, они внезапно понимают, что не готовы умирать или даже «нести вся тяготы воинской службы» за Зеленского и за Арестовича. Вот тут-то понимание и приходит. Но почему я должен его жалеть? Не, если за шкирку потащили — это одно. Но жена сама его сдала в своём обращении. Среди людей моего мировоззрения не существует понятия «побратим». Есть те, кто выбрали сторону Донбасса еще до прихода российских войск и те, кто встал на сторону бандеровцев», — указывает пользователь MultiKilimangaro.

Напомним, 13 апреля YouTube-канал «Анатолий Шарий» опубликовал видеообращение супруги морского пехотинца Вооружённых сил Украины, которая посетовала на то печальное положение, в котором оказался её муж в Мариуполе: украинское командование оставило своих солдат без связи, еды и боеприпасов, в результате чего они были вынуждены сдаться в плен.