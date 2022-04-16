Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань, бросив вызов предупреждениям со стороны китайского правительства. Двухпартийную группу сенаторов тепло встретила администрация президента Тайваня Цай Ин-вэнь. Китайское правительство вскоре опубликовало заявление с осуждением визита.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«Китай решительно выступает против любый официальных контактов между США и китайским регионом Тайвань», — заявил в четверг в Twitter пресс-секретарь китайского правительства.

Представитель ведомства отметил, что действия американских конгрессменов подрывают политическую основу отношений Китая и США и усиливают напряженность в Тайваньском проливе.

Он добавил, что Народно-освободительная армия Китая примет необходимые меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки устроить «независимость» Тайваня.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если безопасность Тайваня удастся сохранить, дав китайцам понять, что экономические последствия будут ощутимы, это поможет. Я был там, это странное чувство — видеть все противовоздушные батареи на вершинах зданий и самолеты F-16 в укрепленных бункерах в КАЖДОМ аэропорту. Эти люди знают, что такое жить с угрозой вторжения каждый день», — пишет LyinLibs382.

Taiwan. gov. tw Цай Ин-вэнь

«Честно говоря, Си, по моему мнению, не заботится о последствиях вторжения на Тайвань, он держит западный мир на мушке!» — восклицает chthonic.

«С каких пор у других стран появилась идея, что они могут указывать американцам, а тем более американским законодателям, что им можно делать, а что нельзя, и куда им можно ездить, а куда нельзя. Я очень скучаю по таким президентам, как Рейган, Трамп и даже Буш, у которых был хребет. По тем президентам, которые придерживались идеалов Америки и были такими, что никто в мире не собирался указывать им или их народу, что они могут или не могут делать», — вспоминает USAisExceptional865.

«Китай делал это всю мою жизнь. Мы не втянули Тайвань в Корейскую войну, потому что боялись их реакции. Мы не смогли разрешить спор по островам Спратли, чтобы не нарушить торговлю с Китаем», — отвечает mudrat635 073.

«Четыре года Трампа, и мы не видели никаких проблем. Между тем демократы кричали, что Трамп начнет войну и что он нестабилен. Теперь посмотрите, какие бедствия создал Байден всего за 12 месяцев», — отмечает HarryBaals404.

«Именно поэтому я не просто ненавижу демократов, я ненавижу их так глубоко, что хочу, чтобы они лично поплатились за то, что делали с невинными сторонниками Трампа все эти годы, и теперь мы все страдаем из-за них», — отвечает ComeInKamalasMouth.

«Трамп вывел нас из войн и установил мир в других странах», — продолжает California🇺🇸Conservative.

«Ну, если Байден собирается разворошить осиное гнездо, я надеюсь, он наденет защитное снаряжение. Это странный шаг для этих представителей. Администрация Байдена не поддержала бы Тайвань, если бы случился реальный конфликт», — предупреждает emordiusrotund.