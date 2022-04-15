Страны Запада столкнулись с выбором между наращиванием поставок вооружений Украине и сохранением вооружений для собственных нужд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кассиус Марселлас Кулидж. Смелый блеф. 1903

По данным автора статьи Хала Брэндса, украинские военные ежедневно расходуют недельный запас противотанковых ракет, которые были поставлены странами Запада.

«Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны», — сообщает источник.

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Сообщение Bloomberg обсудили в телеграм-канале «Open Ukraine| Украина», а также на странице издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые участники обсуждения скептически оценили информацию, изложенную в статье, отметив, что есть вероятность того, что автор статьи специально пытается ввести в заблуждение, особенно в случае с США. Иные отметили, что есть вероятность, что под предлогом проблем с обороноспособностью стран Запада Украине просто не хотят поставлять оружие, так как неизвестно, сможет ли украинская сторона расплатиться.

«Кстати, оружие не только расходуется в ходе боевых действий, но и расхищается, теряется по халатности и уничтожается «калибрами» и «кинжалами», — комментирует сообщение агентства Bloomberg автор телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«Демилитаризация Европы, что они хотели?» — отреагировала Oksana K.

«Собрать как можно больше оружия на Украине и потом либо затрофеить (взять в качестве трофеев – М. Р.) его, либо уничтожить… А что, звучит как план», — добавил один из участников обсуждения.

«Ага, недельный запас они тратят ежедневно! Дневной тратят, а шестидневный… [крадут] все, кому не лень, начиная с верхов и кончая низами», — отметила Клавдия И.

«Та пусть поставляют, уйдут в качестве военных трофеев», — с сарказмом пишет Umbrella corporation.

«Почему-то верится с трудом. Только у США 730 военных баз по всему миру (не говоря о НАТО), самый большой ВПК и постоянное участие в войнах, а тут раз и всё оружие закончилось из-за одной Украины…» — задумался Алексей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«Я вас умоляю — оставить себе. Они его еще наделают гору! А вот почему не хотят передавать, потому что понимают, что денежки за него некому будет возвращать — лишние расходы!» — добавил «Вайгач Остров».

«Утопия: повернуть бы все эти «подарки» в сторону щедрых дарителей и объединенными силами стравленных народов, вернуть… Вот бы они о*ренели. Красиво бы получилось…» — написал GО.

«Не факт, что о таких вещах будут говорить вот так вот публично. Ну, если только специально в заблуждение ввести. В общем, верить нельзя, нужно быть уверенным в том, что ракет со стороны Запада на всех хватит!» — в свою очередь пишет один из комментирующих.

«Да ладно, сколько там они передали… [украинцам]? У США столько оружия, что хватит всем на три мировые войны», — также добавил BroLonLive.

«Кто будет им выплачивать за поставки? Украина без пяти минут банкрот», — прокомментировала Виктория.

«Да что-то слабо верится. Государство всю свою историю воюет, имеет военные базы по всему миру, подчинила себе большинство развитых стран, а тут… вдруг запасы кончаются. Как это понимать?» — задался вопросом Кирилл О.

«Вот не верю я в истощение запасов. Золотые дни для Пентагона», — написал Oleg D.

«Блефуют… [американцы]…» — подытожил Станислав Л.