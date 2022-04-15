Телеграм-канал «Caucasian Bureau» — канал, освещающий события в южно-кавказском регионе и мире — опубликовал комментарий пресс-секретаря Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой по поводу недопуска русскими миротворцами армянских депутатов в Карабах:

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Российский миротворческий контингент действует в строгом соответствии с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. Указанный визит не был предварительно согласован с командованием РМК.

Считаем, что заявления о якобы противоречащих положениям Заявления от 9 ноября 2020 г. действиях российских миротворцев не соответствуют действительности. Рассчитываем, что с учетом имевших место инцидентов как в зоне ответственности РМК, так и на отдельных участках армяно-азербайджанской границы обе стороны будут воздерживаться от шагов, которые могли бы дополнительно обострить ситуацию в регионе».

В чате этого Телеграм-канала пользователи пишут:

Ja: «Отлично! Прям в нос».

@Zaqa56 578: «Только сейчас взялись. Последние два года пропускали кого попало».

Renat Aliyev: «Визит должен согласовываться не с РМК, а с властями Азербайджанской Республики».

В чате Телеграм-канала «Девичья башня» разгорелось обсуждение среди подписчиков:

User: «Прошло всего 1,5 года, а армянских депутатов и чиновников не пускают в Карабахский регион Азербайджана. То ли еще будет. Скоро в Ханкенди будет развиваться наш флаг. Пашинян уже осознал новую реальность. Осталось это осознать и простым армянам».

DokerKot: «России невыгоден мир на Южном Кавказе. Она будет делать все, чтобы не дать этому случиться. То, что их не пустили — редкость. Если не ошибаюсь, сегодня армянских депутатов пустили в Карабах, чтобы они возложили цветы на мемориал погибшим сепаратистам. Не прошло и дня».

User: «Это бывшие депутаты, а не действующие. А что касается выгоды. то для России сейчас еще невыгодней потерять Азербайджан и Турцию. Если положить на весы Армению и орцах, а с другой стороны Турцию и Азербайджан. Выбор России будет очевидным».

Kamran: «Текст выставляют так, будто это территория только РМК и только их нужно предупреждать».

Автор тг-канала «Maira Baku» прокомментировала слова представителя МИД РФ:

Maira Baku: «Хороший такой камень в армянский огород…».

Новостной телеграм-канал «Caliber»:

Elnur: «Такое впечатление, что Пашинян хочет слить нам Карабах, а Россия не позволяет. Я реально уже верю, что он наш агент».

Primeminister.am Никол Пашинян

Faiq Faiq: «Захарова четко дала понять, кто главный в Карабахе. Ждём от наших властей комментарий за слова Захаровой. Слишком обнаглели РМК. Кажется, нам рассказывают сказки».

Тг-канал «Бакинский норд», в котором представлен авторский взгляд на происходящее в Азербайджане, а также за его пределами, пишет:

Admin: «У них на все один ответ. Когда РМК пропускали всех подряд, Захарова говорила, что «российский миротворческий контингент (РМК) действует в строгом соответствии с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г». Не пропустили по той же причине».

На YouTube-канале информационного портала BudroooNews под новостным видеороликом азербайджанцы делятся своими взглядами на сложившуюся ситуацию:

Aliya Mustafayeva: «Армяне депутаты-реваншисты ожидали, что Азербайджан красную дорожку постелет им и без проверки пропустит через границу. Они привыкли по чужим землям вольно ходить. Поэтому не ожидали препятствия и официального пропуска. А закон везде один. Азербайджанцы не нарушают в пограничных пунктах пропуска в другую страну. Армяне тоже привыкнут к дисциплине и порядку».

Yusif Nagiyev: «Нечего без визы соваться в Азербайджан».

На YouTube-канале Nargul Cavadkanal — канале, в котором автор публикует видео о событиях, происходящих в Азербайджане и мире — Гузеля из г. Баку пишет:

Гузеля Б.: «Наконец-то взялись и заработали миротворцы! Азербайджан-Ханкенди-Карабах».

Raul: «Вот Никола настоящий демократ, во благо своей страны старается. Если хочешь, чтобы твою страну уважали, уважай территории соседних стран!»