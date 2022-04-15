Италия не может платить за поставки российского газа рублями. Это означало бы обход наложенных на Россию санкций. Об этом в эфире Radio 24 заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

«Мы не можем платить в рублях. Россия ввела схему двойного счета с евро в рубли, это невозможно, потому что означало обход санкций в отношении Центробанка», — сказал он.

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Заявление итальянского политика обсудили читатели телеграм-канала «Операция Z». Многие участники обсуждения указали на то, что в случае неуплаты Италией за газ поставку голубого топлива необходимо прекратить.

«Пусть мёрзнут», — отреагировал Александр.

«Ну, на нет и суда нет», — добавил Олег Т.

«Может, немного голода и холода подвести», — иронизирует Лилия Ю.

«А без газа Италия может?» — поинтересовался Дмитрий М.

«Ну так и сидите тогда без газа. Думаю, население вам скажет огромное спасибо… Вот повсюду насажали антинародных режимов… Так и надо», — пишет Varina V.

«Лишь бы наши заднюю не включили», — добавила Aleksandra.

«Ну в Италии лето жаркое», — отметил Aleksei B.

«Замёрзнут — заплатят…» — написала Неонила.

«Ну не можешь — не покупай… [Ешь] свою пиццу, пасту, макароны. А, я совсем забыл — нет же удобрений, подсолнечного масла и урожая», — комментирует один из участников обсуждения.

«Санкции умеют вводить — научатся и газ в рублях оплачивать», — добавил Bigvarrr.

«Назло бабушке отморожу уши! Так ей!» — смеется Vitaliy.

«Пусть топят макаронами», — иронизирует Piv TN.

«И когда отключат всю эту европейскую мерзость? Они оружие и смерть отправляют, а мы продолжаем им всё продавать. Мерзость просто», — отреагировал Максим.

Quirinale.it Луиджи Ди Майо (в центре)

«В угоду Америке готовы жертвовать собственным благосостоянием», — отметила Наталья.

«Эти упыри понимают только по-плохому. Не понимаю, почему мы такие вежливые с ними?» — задался вопросом Alexandr.

«Проблемы Луиджи Москву не волнуют!» — смеется Евгений З.

«Санкциями пускай греются и… [есть] готовят на них», — с сарказмом добавил Е. А.

«Похоже, только хорошая зима и твердость высшей российской власти своему слову способны качественно проветрить итальянские чердаки. Да и не только итальянские…» — отметил «Дунюшкин-средний».

«А им ещё в пандемию помогали! Вот и делайте выводы!» — написал 78 828.

«Вопрос: кто больше озабочен народом Италии? Мы спасали от ковида, а их правительство о своём народе думает?» — недоумевает Танечка.

«Жгите евро вместо газа», — с сарказмом подытожил Konstantin V.