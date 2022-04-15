Заявление зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет означать, что «ни о каком безъядерном статусе Балтики речи идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 15 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«В таком случае я могу только поздравить жителей Финляндии и Швеции — в случае замеса России и НАТО у них вырастут грибы, и далеко не съедобные», — пишет Сергей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что вступление этих двух стран в Североатлантический альянс будет означать, что НАТО вплотную приблизилось к российским границам и готово использовать все свои возможности для давления на Россию.

«М-да. Это они так мира хотят? Больно миролюбивые, что аж в постель к Байдену сами лезут. Лишь бы прикрыли их пятые точки. Вот только от чего прикрывать — непонятно», — поделился своим мнением Самсон Х.

Chris Brown Военнослужащие Финляндии

Некоторые комментаторы отмечают, что НАТО пытается загнать Россию в угол, поэтому и приходится подминать под себя Швецию с Финляндией.

«Да станут они такими же прокладками США, каковой сейчас является Украина. Ничего нового, всё это мы уже проходили», — считает Тимур М.

«В таком случае станет в очередной раз ясно, что руками таких стран пытаются раскачать обстановку на постсоветском пространстве», — отметил Бронислав Т.

Часть людей полагает, что подобные агрессивные намерения приведут рано или поздно к вооружённому столкновению между альянсом и Россией.

«Короче, НАТО решило, что мало санкций, так ещё надо обложить Россию со всех сторон. Какие же они тупые, как говорил известный юморист. Загнанный зверь опасен вдвойне. И ему некуда деваться и нечего терять, он будет нападать. И ещё неизвестно, кто из этой схватки выйдет победителем», — написала Людмила А.

Ряд пользователей указывает на то, что пора России пересмотреть свою миролюбивую политику в отношении Запада.

«ПВО — это, конечно, хорошо, но надо дополнительные ядерные боеголовки в сторону Финляндии и Швеции направить, чтобы они были точно 100% уверены в том, что после вступления в НАТО — в случае конфликта гарантированно отправятся с остальными в ад. А мы, как известно, в рай», — указывает Михаил П.

Министерство обороны Российской Федерации ПГРК «Тополь»

«Ну, то есть мало того, что ядерное вооружение будет в Калининграде, так ещё и в Белоруссии ракеты появятся. Вот прибалты и поляки горя хапнут, если успеют осознать, что по ним ударили боеголовками», — пишет Артём С.

Нашлись и те, кто отмечает, что зависимость России от Запада следует прекратить, а всё, что может быть направлено в сторону Европы, должно иметь ядерный статус.

«Не надо пустых слов и угроз, а надо начать развертывать ядерный щит в Калининграде и Белоруссии, перестать поставлять газ и нефть. И не потому, что не заплатили, а потому — что пошли они к чёрту!» — призывает Сергей К.

Напомним, 14 апреля зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале о том, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО вынудит Россию укреплять северо-западные рубежи. Политик отметил, что в этом случае «ни о каком безъядерном статусе Балтики речи идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен».