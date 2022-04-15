Президенту США Джо Байдену следует проявить сдержанность по части своей риторики в отношении России, об этом заявил Дэниел Ларисон в статье, вышедшей 15 апреля в Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ранее Байден заявил о том, что происходящее на Украине в отношении местного населения является «геноцидом» со стороны российской армии и российского руководства. С ним согласился и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Читайте также: Песков назвал слова Байдена о «геноциде на Украине» извращением ситуации

«Основная проблема воинственной риторики Байдена заключается в том, что она создает путаницу в отношении целей политики США. Официальная линия заключается в том, что США не стремятся к смене режима в России, но президент считает, что смена режима оправданна, и заявил об этом», — отметил Ларисон.

«Если санкции США и их союзников не будут сняты до тех пор, пока в России не произойдет смены, как настаивают некоторые сторонники жесткой линии, это практически гарантирует, что санкции никаким положительным образом не повлияют на поведение российского правительства», — добавил он.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании с членами Правительства

Разрыв между тем, что говорит президент, и тем, что делает его администрация, побуждает сторонников жесткой линии ловить Байдена в ловушку его собственных слов и закрывать дипломатические возможности, которые должны оставаться доступными.

«Неосторожная риторика в отношении России и Украины подрывает политику США и создает для президента значительную политическую уязвимость, которая может потом ему аукнуться. Байден помнит, как президент Обама загнал себя в ловушку своими опрометчивыми заявлениями по Сирии. [Барак] Обама заявил, что [Башара] Асад «должен уйти», исходя из предположения, что уход Асада был неизбежен, и взвалил на себя ошибочную политику смены режима, в которую на самом деле не верил», — продолжил Ларисон.

По словам эксперта, последовавшая неразбериха омрачила оставшуюся часть срока его правления. Это произошло снова, когда он провел «красную черту», назвав неприемлемым применение химического оружия в Сирии, однако не стал принимать никаких военных мер после того, как отравляющие вещества «были применены». Обаме удалось выбраться из ловушки, которую он поставил для себя своими «красными линиями», но он сделал это ценой многолетних нападок, согласно которым он якобы подорвал доверие к США.

В конечном счете между Украиной и Россией должно быть достигнуто урегулирование на основе переговоров, и ослабление санкций США и их союзников должно быть частью этого урегулирования.

«Из-за того что Байден назвал Путина виновником геноцида, который не может оставаться у власти, американский президент также значительно усложнил для себя политическое обеспечение возможного ослабления санкций, которое США должны будут предложить для заключения мирного соглашения», — подчеркнул Ларисон.

Читайте также: Чтобы на Украине Россия проиграла, США нужны переговоры — Foreign Affairs

(сс) U.S. Department of State Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и вице-президент Камала Харрис

Даже в лучшие времена убедить Вашингтон в необходимости ослабления санкций против России было бы непросто, Байден же еще больше усложняет задачу. Президент не является экспертом или аналитиком, и когда он делает публичные заявления по важным вопросам политики, для общественности и других правительств естественно предположить, что эти заявления отражают политику официального Вашингтона.

Нельзя вечно отбрасывать «оплошности» и «личные мнения» Байдена как нечто, не имеющее отношения к официальной позиции США: вскоре подобными оправданиями никого больше будет не убедить. Обвинение кого-либо в совершении геноцида — дело серьезное, и если выдвигать его поспешно и по каждому удобному случаю, само это понятие может обесцениться.

Президент не должен страдать привычкой делать провокационные заявления в будущем, и он не должен делать заявления, выходящие за рамки того, что администрация готова поддержать. Байден заслуживает похвалы за то, что исключил прямое участие США в нынешнем конфликте на Украине, и он отказался сдвинуться с места с этой позиции, несмотря на постоянную агитацию о том, что США должны делать больше. Теперь ему необходимо проявлять такую же сдержанность в своих публичных высказываниях.

Читайте также: Доведет ли длинный язык маразматика Байдена до мировой войны? — Spectator