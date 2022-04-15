Сахалинский портал АСТВ. ру Новости, ссылаясь на издание «Красный МАЯК», сообщает, чем может обернуться для Японии потеря надёжного партнёра и поставщика морепродуктов в лице России. Журналисты привели данные экспорта морепродуктов в Страну восходящего солнца за 2021 год и посчитали долю урона, сделав вывод, что это станет серьезным испытанием для островного государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный прилавок

В статье на эту тему приводится такая статистика:

«Для промысла (в российских водах – А. К.) японской стороне ежегодно выделяется свыше 2,1 тысячи тонн следующих водных биологических ресурсов (в тоннах): минтай – 995, камбала дальневосточная – 12, треска – 110, терпуги – 777, шипощёк – 4, окунь морской – 23, осьминог Дофлейна гигантский – 168, навага – 35, кальмар командорский – 3, осьминог песчаный – 48, кальмар тихоокеанский – 17, бычки – 2, скаты – 18, акулы – 2, гипероглиф – 6. И это лишь в рамках указанного соглашения.

По статистике Сахалинской таможни, которую приводит издание, за период с 2020 по 2021 год через пункты пропуска Корсаковского, Холмского и Южно-Курильского торговых портов вывезено в порты Японии свыше 17 тыс. тонн морепродуктов (живой краб – 3,19 тысячи тонн, конечности краба – 0,11 тысячи тонн, мясо краба — 0,7 тонны, морской ёж — 13,93 тысячи тонн, ламинария — 63 тонны).

JukoFF Торговый порт Корсаков. Сахалин

Для объективности привели статистику министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, где Россия занимает третье место как страна — экспортёр водных биологических ресурсов: за 2021 год приобретено продукции на сумму более 138 миллиарда иен. Доля ввозимого российского краба и морского ежа составляет около 50% от общего объёма».

На экспорте в Японию икры морского ежа в статье обращается особое внимание. Этот продукт — один из самых дорогих деликатесов среди японских лакомств – суси, и, как утверждается, представляет собой «кладезь витаминов, аминокислот, микроэлементов, за что высоко ценится на рынке Японии».

Весьма ценным продуктом на японском рынке являются и добываемые почти полностью в российских водах морские водоросли, в первую очередь ламинария, по-японски комбу, которые широко применяются в фармакологии, медицине, кулинарии, химической промышленности при производстве бумажных изделий, лаков, красок и т.д.

Авторы статьи приходят к выводу, что «потеря в лице одного из ключевых поставщиков морской флоры и фауны станет серьезным испытанием для Токио — это не только нанесёт удар по экономике островного государства, но и создаст реальную угрозу продовольственной безопасности северо-востока Японии… Прежде всего, содрогнётся японский рынок морепродуктов кратным увеличением цен». «В частности, с февраля 2021 года по февраль 2022 года продукция из краба подорожала почти в 2,5 раза, — рассуждают в источнике. — Рост цен пришёлся преимущественно на февраль нынешнего года, когда Россия приняла решение о закрытии воздушного пространства для «недружественных государств».

Не думаю, что японское правительство, вводя по призыву американского президента «адские санкции» и мстя Москве за, извините за вульгаризм, «облом» с Курилами, не приняло во внимание возможность наведения порядка в японском рыболовстве в акваториях нашей страны. И в первую очередь в разрешенном Б. Ельциным беспрецедентном лове рыбы и добыче морепродуктов не в экономической зоне России, а в ее территориальных водах, чего не позволяет ни одна страна мира.

И речь, конечно же, идет не об «уни» — икре морского ежа и деликатесных крабах, повышение цен на которые гурманы из числа толстосумов перенесут, а о рыбе и морепродуктах, составляющих ежедневный рацион простых японцев.

Nandaro «Уни» — икра морского ежа

Сокращение вылова японцами рыбы и морепродуктов в российской акватории, отмена «соглашения 1998 года» о нарушающем суверенитет нашей страны промысле в территориальных водах РФ, резкое увеличение выплат за лов в экономических зонах России и другие меры тем более обоснованы в связи с принятием японским парламентом поправки об ужесточении санкций против России. Как известно, эти санкции включают повышение тарифов на российские товары в связи с лишением РФ статуса наиболее благоприятствуемого партнера в торговле. В частности, речь идет о повышении пошлин на импорт древесины с 4,8 до 8%, лосося и икры — с 3,5 до 5%, краба — с 4 до 6%.

Было бы удивительно, если в условиях этих и других японских санкций о рестрикциях в банковской сфере и запрете экспорта в Россию фактически всей номенклатуры ранее закупаемых в Японии товаров российское правительство не использовало столь чувствительный для Страны восходящего солнца рыболовный фактор.