В Великобритании разработали новую миграционную политику, которая, по заявлениям премьер-министра Бориса Джонсона, поможет разграничить экономических мигрантов с беженцами, которым действительно нужна помощь.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Схема главным образом будет предназначена для «одиноких мужчин, которые приезжают на лодках и грузовиках». На ее реализацию выделено 120 млн фунтов. По словам Бориса Джонсона, она поможет спасти бесконечное число жизней от торговли людьми

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«С сегодняшнего дня наше новое миграционное и экономическое партнерство будет означать, что каждый, кто незаконно въезжает на территорию Великобритании, а также те, кто приехали незаконно с 1 января, могут быть переселены в Руанду. Этот инновационный подход, движимый нашими общими гуманитарными побуждениями, ставший возможным благодаря свободам Brexit, предоставит безопасные и законные пути для беженцев, в то же время разрушая бизнес-модели наркоторговцев. И давайте начистоту, Руанда — одна из самых безопасных стран в мире, известная своими рекордами по приему мигрантов», — заявил премьер-министр.

Некоторые пользователи отметили, что не верят Джонсону после того, как он несколько раз солгал парламенту о соблюдении всех коронавирусных ограничений на Даунинг-стрит.

«Заявление Джонсона о том, что Руанда — одна из самых безопасных стран, оно на том же уровне, что и его заявление о соблюдении всех правил во время локдауна?» — поинтересовался @1_nutcracker.

В комментариях не поняли, почему новая миграционная программа будет иметь обратную силу и распространяться на тех, кто уже четвертый месяц живет в Великобритании.

«Я думал, что так называемый план заключался в сдерживании прибывающих, почему он распространяется на всех с 1 января, на тех людей, которые уже приехали?» — спросил @JJohnexley46.

Многие пользователи раскритиковали новый миграционный план, они считают, что он противоречит всем моральным принципам, и правительством движут явно не самые гуманитарные побуждения.

«Объявление об этом — это просто нанесение удара по базовым моральным устоям, которые составляют цивилизованное общество. И всё это только для отвлечения внимания», — написал @HansMaulwurf51.

«Я действительно не могу поверить в то, что они собираются отправлять беженцев в Руанду! Это, должно быть, самая сумасшедшая идея!» — прокомментировал @force9phil.

Ряд пользователей напомнили, что еще год назад Великобритания и США говорили о нарушениях прав человека и нечеловеческих условиях в Руанде, а теперь туда планируют отправлять беженцев в надежде, что там они будут в безопасности.

«Проблемы с правами человека в Руанде от государственного департамента США: незаконные или произвольные убийства, организованные правительством, исчезновения, организованные правительством, пытки, организованные правительством, тяжелые и угрожающие жизни условия в некоторых пенитенциарных учреждениях, произвольное лишение свободы, лишение свободы по политическим причинам», — написал @Archie167.

«Руанда — страна, где был геноцид, где наших десантников убивали. Кто-то спросил у Александра, что именно он пообещал заплатить Руанде за то, что они примут беженцев?» — уточнил @AbulurdBoniface

Lori Howe Руанда

Некоторые пользователи отметили, что не понимают, почему Джонсон связывает разработку новой миграционной политики с выходом из состава Европейского союза. Они напомнили, что голосовали за улучшение экономических условий, а не за то, что сейчас творится в правительстве.

«Каким образом политика по беженцам связана с выходом из ЕС и миграцией из него?» — спросил @Sourin401.

Ряд комментаторов согласились с лидером Лейбористской партии Киром Стармером, который считает, что Борис Джонсон пытается отвлечь внимание от скандала с вечеринками любым образом, даже разработкой аморальной миграционной схемы.

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«Операция «отчаянное отвлечение» идет полным ходом», — прокомментировал @ClayEadon.

«Это очень мудро для человека, который нуждается в прощении, вести себя беспощадно по отношению к другим!» — отметил @plantingtheoar.

Часть пользователей также не понимает, каким образом «ссылка» людей в Руанду поможет решению проблемы с незаконной миграцией и торговлей людьми.

«Кто-то реально думает, что это снизит количество контрабандистов, работающих через канал? Если что и произойдет, так это то, что люди начнут искать еще более опасные пути в Великобританию», — считает @MartinF77 174 076.

В комментариях также отметили, что ничего нового Джонсон не придумал, рассказав, что в Австралии подобная схема со «ссылками» практикуется уже давно.

«Поставим это в контекст. Австралия уже отправила около 4 тысяч человек в зарубежное содержание за последнее десятилетие, это стоило более 10 млрд фунтов», — рассказал @Stefan_Boscia.