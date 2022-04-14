Ряд японских СМИ, ссылаясь на анонимных «высокопоставленных чиновников», сообщил о полученных Токио неофициальных предложениях присоединиться к блоку AUKUS, который был создан в сентябре 2021 года с участием США, Великобритании и Австралии. В многочисленных комментариях, которые последовали за этим сообщением, упор делался на гиперзвуковое оружие, создание которого Пентагон форсирует, чтобы сократить отставание в этом компоненте от Москвы. А у Японии-де имеются определенные разработки, способные в этом помочь.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Приглашения в адрес Японии якобы исходили от всех трех участников блока, целью которого является расширенное военное сотрудничество в так называемом Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в ядерной сфере. Предполагается, что в рамках этого англосаксонского междусобойчика австралийцы обзаведутся атомными подводными лодками, то есть де-факто станут ядерной державой в обход Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Зачем Австралии ПЛА, если их не оснащать ракетами — баллистическими или крылатыми, об этом участники новоиспеченного блока не распространяются, но речь, по всей видимости, идет о намеченной США конфронтации с Китаем и о расширении спектра не только пунктов базирования триады стратегических ядерных сил (СЯС), но и списка ядерных союзников. Уже в момент провозглашения AUKUS не было сомнений в том, что австралийское участие обусловлено резким обострением двусторонних отношений Канберры с Пекином; специалисты не исключают, что США также нуждаются в размещении в регионе сухопутной части своих РСД, нацеленных на Китай. Также обоснованно говорили, что, провозгласив Индо-Тихоокеанскую стратегию, Вашингтон приступил к строительству новой, «восточной НАТО», роль организационного ядра в которой может принадлежать AUKUS.

В самой Японии в связи с этим возникла спонтанная дискуссия, в ходе которой были высказаны три точки зрения. Одна часть приближенных к рычагам власти поддерживает включение в блок в целях «сдерживания» Китая. Другие считают это нецелесообразным, предлагая ограничиться взаимодействием в конкретных сферах, которое не обременяло бы Японию с политической точки зрения. В частности, помимо гиперзвука, называют разработку искусственного интеллекта и квантовых технологий. Кроме того, сторонники этой позиции указывают, что с участниками AUKUS Япония и так связана системой двусторонних соглашений, и неучастие в блоке не мешает, а даже помогает ей взаимодействовать с ними в любой сфере, не привлекая лишнего внимания. Третьи, оппонируя первым двум мнениям, указывают на ограничения, наложенные на Японию в сфере военных исследований и разработки вооружений по итогам Второй мировой войны.

Скорое присоединение Японии к AUKUS с преобразованием блока в JAUKUS опровергли в Вашингтоне. «Приоритетом трех входящих в это партнерство стран на текущий момент» пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «согласование деталей программы по совместной разработке передовых вооружений», поэтому вступление в блок Японии «на данном этапе не рассматривается». Ключевые слова здесь, однако, «на текущий момент» и «на данном этапе». Сам факт применения Вашингтоном этих формулировок в сочетании с упоминанием об «инновационной» составляющей AUKUS в сфере перспективных вооружений показывает настоятельное стремление США, с одной стороны, обозначить тему, а с другой — избежать обвинений в потворстве нарушению послевоенного статуса Токио. Ведь «момент» может пройти, а «этап» — смениться. А то, что Вашингтон, повторим это еще раз, строит планы на «восточную НАТО», не скрывает и он сам. По-видимому, уклончивый комментарий Псаки сделан с прицелом на перспективы пересмотра мирных послевоенных конституционных положений самой Японией, который в США сочтут достаточным основанием для изменения и собственной позиции

Au.usembassy.gov AUKUS. Совместная онлайн-пресс-конференция лидеров США, Великобритании и Австралии.

Вопреки ожиданиям, не сформулировал пока свою позицию Китай; хотя с учетом того, что AUKUS имеет подчеркнутую антикитайскую направленность, которую поддерживают и «ястребы» из Токио, выступающие за присоединение к блоку, она со всей очевидностью будет отрицательной. Тем более что агрессивные заявления в адрес КНР совпали с «миротворческим» жестом Японии в адрес КНДР: генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно в обмен на отказ Пхеньяна от ракетной и ядерной программ пообещал тому «нормализацию отношений». То есть налицо попытка Токио сыграть на вбивание клина между Пекином и Пхеньяном. Причем в условиях, когда США нагнетают истерику в связи с якобы обнаруженной ими подготовкой Северной Кореи к новым испытательным ракетным пускам и даже ядерным испытаниям.

Зато в опережающем режиме на новость о возможном появлении Японии в AUKUS отреагировала Москва, подчеркнувшая, что расширение блока не будет способствовать улучшению регионального доверия и политического климата и утвердит практику деструктивных «междусобойчиков».

Возникает вопрос: что происходит и почему именно сейчас? Зная двуличие Запада, не вызывает сомнений, что неофициальные приглашения в AUKUS Япония действительно получила, и они предварительно согласовывались. Поэтому многоцветье мнений в Токио, как и уклончивость Вашингтона, — домашняя заготовка, призванная скрыть от глаз подготовительные процессы, переведя их в плоскость якобы «дискуссии». Для США вопрос стоит однозначно: стратегическое противостояние с Китаем, который рассматривается долговременным оппонентом, требует сателлитов, а политика укрепления существующих и создания новых альянсов изначально провозглашалась Джо Байденом приоритетом его политики, в отличие от Дональда Трампа. Другое дело, что, вбрасывая «индо-тихоокеанский» концепт, США однозначно рассчитывали на вовлечение в свои планы Индии, учитывая ее застарелые пограничные споры с Китаем. Однако всё больше подтверждений, что этот план не работает. Дели не торопится поддерживать Вашингтон ни по украинскому, ни по китайскому вопросам. Особенно после начала российской военной операции. Именно поэтому, а также с учетом противостоящего США иранского фактора, американцы начали компанию по расширению списка союзников. Фактический государственный переворот в Пакистане, зашифрованный под конституционную парламентскую процедуру, — первый пример озабоченности США индийской позицией, которую в Вашингтоне считают «ненадежной». Вторым примером выступает резкая активизация США в АСЕАН, этом южном подбрюшье Китая. Особых успехов США здесь не снискали. С одной стороны, ряд стран «десятки» сохраняют с Китаем территориальные споры в Южно-Китайском море (ЮКМ), и американцы уже много лет пытаются разыграть эту карту, в основном безуспешно. С другой стороны, эти проблемы представители АСЕАН склонны ограничивать регионом Юго-Восточной Азии (ЮВА) так, чтобы они не выходили наружу, за его пределы. Поэтому упор «десяткой» делается не на блоковое строительство с внешними игроками, а на сохранение нейтралитета, подкрепленного региональными правилами, основой которых выступает близкий к подписанию Кодекс поведения в ЮКМ. Мирный диалог на фоне развития торговли с Китаем для АСЕАН явно предпочтительнее втягивания в обойму Вашингтона. Дополнительным и весомым аргументом против этого служит обострение ситуации вокруг Тайваня, где американская сторона отличается особым авантюризмом, чреватым для региона большой войной. Страны АСЕАН, для которых ЮВА — родной дом, а не театр военных действий, как для США, от активности Вашингтона явно не в восторге

Sidney KH Страны АСЕАН

Между тем Индия, как известно, является участником проамериканского Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), деятельность которого была активизирована именно после начавшегося обострения китайско-американских отношений. Войти в Quad, куда также вовлечены Австралия и Япония, предлагали и Южной Корее, однако Сеул отказался. Еще с «четверкой» связывались перспективы втягивания если не всего АСЕАН, то по крайней мере ключевых стран объединения с точки зрения региональной геополитики — Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Филиппин. Но с нынешним дрейфом Индии в сторону от США, курсом на сближение с Россией и Китаем, линию которого, например, по Украине, в Дели одобряют, тема Quad как бы «провисла»; становится понятно, что альянс может внезапно оказаться недееспособным и потому служить фундаментом «восточной НАТО» не может. Для США это серьезная проблема: и сама по себе, и в связи с Индией, и в контексте «Индо-Тихоокеанского» региона, который на глазах скукоживается обратно до Азиатско-Тихоокеанского, и применительно к Японии, которой, если Quad испускает дух, то куда ей податься? И как быть? Это ведь текущую политику можно вести на основе двусторонних связей, а в войну без альянса, вооруженного единой стратегией, разве сунешься?

Очень похоже, что AUKUS — замена Quad в качестве организационного ядра нового крупного блока. Япония же — первый кандидат на его расширение за эти рамки, с более широким охватом. Следующим таким кандидатом вполне может оказаться Сеул, где произошла смена власти, и вместо умеренных прагматиков к ней пришли однозначные сторонники Вашингтона, принявшиеся угрожать превентивным ударом Пхеньяну. Что касается «индийской» составляющей Индо-Тихоокеанского региона, то вместо Дели эта роль в американских планах при определенных обстоятельствах может быть предложена Исламабаду. Вместе с поддержкой против Индии в кашмирском вопросе, а также против нового афганского правительства, имеющего с Пакистаном спор вокруг темы Вазиристана. С такой «компанией» и позициями, как считают в Вашингтоне, легче вести работу и по расколу АСЕАН. В частности, в игре против Китая США уже подбивают клинья к филиппинскому режиму Родриго Дутерте, а в антироссийском противостоянии американская дипломатия активно задействует Индонезию, с которой пытается договориться, чтобы не приглашать на предстоящий саммит «Группы двадцати» на острове Бали российского лидера Владимира Путина

kremlin.ru Родриго Дутерте

Впрочем, предугадывать конкретные контуры блокового строительства США на Дальнем Востоке дело неблагодарное — жизнь рассудит. Но что ясно уже сегодня, с признанием Вашингтоном «концептуального», то есть проектного характера противоречий США и коллективного Запада с Россией и Китаем, мировая палитра вновь теряет однобокую монополярность. И по лекалам новой Холодной войны, которую Байден провозгласил в канун мартовских саммитов G7, НАТО и ЕС, начинает раскалываться надвое. В результате этого азиатские страны, находящиеся в регионе «неонатовского» строительства США, оказываются перед выбором, из которого, в отличие от предыдущей, советско-американской Холодной войны, нет выхода в зону «неприсоединения». То есть выбор делать придется, но многие страны Азии, включая пока, по большому счету, и Индию, к нему в полной мере не готовы. На этих колеблющихся Вашингтон сейчас и давит, явным образом увязывая их перспективы, в том числе по части приглашения к участию в антироссийском и антикитайском «саммите демократий», с лояльностью к американской дальневосточной политике альянсов. Будущее покажет, какова степень эффективности этого давления, в которое в последние дни всё активнее вовлекается «высшая» агентура влияния «глубинного государства» в американской политической элите в лице, например, экс-главы Совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, ныне министра финансов США.

Москве и Пекину же в этих условиях необходимо укреплять стратегическое взаимодействие, продвигать совместный альтернативный проект миропорядка, исключающего западное доминирование, а также избавляться от иллюзий. Нашей стране — что с нацистами киевского режима будто бы можно о чём-то договариваться; Китаю — что если сильно постараться, то может получиться перехватить у коллективного Запада рычаги управления глобальными институтами. Ни то, ни другое невозможно. Любые переговоры в такой ситуации фиксируют статус-кво, достигнутый на поле боя, и нас не устраивает ничего, кроме решительной победы. И жизненно необходима новая система институтов, первые зачатки которой в лице Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Нового банка развития (НБР) БРИКС уже имеются.