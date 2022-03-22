Администрация президента США Джо Байдена утвердила дополнительный пакет военной помощи украинским нацистам на общую сумму $800 млн и заявила об активизации обмена разведывательной информацией. Новость вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователий, которые выразили свое возмущение под соответствующей публикацией The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«При такой-то экономике?» — удивляется @wrigglesworth45.

«В то время как Индия помогает миру продовольствием и медицинской помощью, США посылают оружие и хотят видеть борьбу и кровопролитие между соседями…» — отмечает @VenkyBhatM.

«США доводят конфликт до предела, который в противном случае был бы исчерпан в течение нескольких дней», — пишет @Power2Control.

«США оставили в Афганистане оружия на 80 миллиардов долларов. Просто напоминаю», — отмечает @law_ninja

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«Это мило, но не могли бы мы также отправить несколько тракторов нашим фермерам?» — спрашивает @denisewu.

«Нет. США любят создавать войны, смерти и кровь, чтобы поднять свою оружейную промышленность, а также достичь своих стратегических целей», — отвечает @MunirAh80 335 392.

«Интересно, почему США связывают себя с конфликтом на другом континенте… и не хотят напрямую участвовать в нём, есть в этом что-то подозрительное… США тратят большие средства на войну, которая никогда не вызывала поддержки на Западе… Определенно, они действуют как мировая полиция», — рассуждает @DukeGrayson1.

«Когда США помогали Украине, России, мирным переговорам в Турции или Белоруссии — почему США хотят войны?» — задает риторический вопрос @arega_michael.

«Есть ли кто-нибудь, кто подсчитывает все «вещи», переданные Украине, или проверяет, как они используются/расходуются? Как президент Байден может давать американские доллары/помощь иностранному государству без одобрения Конгресса?» — недоумевает @JohnRDay3.

«Я уверен, что деньги будут созданы из воздуха», — предсказывает @eboy101.

«Мир следит за тем, кто что делает для эскалации», — педупреждает @GKagame.

«США не нужно вмешиваться в этот конфликт», — уверена @4myersinil.

«У США есть деньги на войну, но они не могут накормить бедных», — отмечает @__FAMOUS_____.

«Зато американцы до сих пор платят рекордные цены за бензин», — возмущается @51thachosen1

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

«Оружейная отрасль США питается кровью. Семья Байдена много выиграет от разрушения Украины, он никак не может так настойчиво подталкивать и поощрять эту войну, ничего не получая взамен. Америка никогда ничего не делает просто так», — объясняет @Mlandzeni1.

Напомним, в течение последних полутора месяцев США поставили киевскому режиму оружие на сумму $1,65 млрд. Об этом 13 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Как отметил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ, киевские боевики хорошо вооружены, так как на протяжении последних восьми лет страны – участницы НАТО активно поставляли украинской стороне оружие, боеприпасы и военную технику, а с момента начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины эти поставки были увеличены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска очередной раз за утро обстреляли город Ясиноватая Донецкой Народной Республики из РСЗО «Град».