Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что русские и украинцы — братские народы, и он хочет приложить максимальные усилия, чтобы остановить вражду и восстановить мир, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 14 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэдь Макрон

«Всем пофиг, что он заявляет. Ибо все знают, что он ничего не решает», — отметил Ярослав С.

Многие пользователи крайне резко отреагировали на это очевидное популистское заявление, которое никак не соотносится с тем, чем Франция в действительно занимается на Украине.

«Достал уже пустыми звонками и бестолковыми заявлениями. Нам некогда заниматься ерундой, пускай его избиратели себе на уши эту лапшу вешают», — написала Валентина Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что Макрон, говоря о мире, очевидно, забывает, что сам в изрядной мере поспособствовал началу крупномасштабных боевых действий на Украине.

«Это он себя таким миротворцем мнит? Братский народ, да? А что же твои французские легионеры поехали на Украину русских убивать? Забыл уже? Пустозвон тряпочный, тьфу!» — пишет Павел С.

Часть людей полагает, что Макрон измарал свои руки в грязных делах на Украине и теперь боится, что это аукнется ему во втором туре президентских выборов.

«Это пока до второго тура он такой миролюбивый. Боится, не хочет, чтобы на обозрение общественности Россия выложила признания французского легиона, приехавшего воевать с РФ», — считает Виталий К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«О, как пятой точке стало горячо! Макрон тут же заголосил, как стало понятно, что в президентской гонке он нос к носу идёт с Ле Пен. А она, кстати, очень вероятно, победит. Франция уж точно проголосует не за Макрона, при котором началась спецоперация России и случился энергокризис», — уверен Константин Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что Макрону, если он хочет победить на выборах, стоит озаботится тем, чтобы прекратились поставки вооружения на Украину из западных стран.

«Он хочет остановить войну? Серьёзно? Я аж в голос рассмеялась! Кто он такой? Всё, что он сделал, так это способствовал её развязыванию, пичкая Киев вооружением», — указывает Татьяна П.

«Они там, что, сговорились?! То Эрдоган миротворцем прикидывается, то Моди… а теперь Макрон, который вводит против России санкции и накачивает Украину вооружением. Кто дальше? Гитлера откопают и его попросят Украину с Россией помирить? По сути, одни пустые разглагольствования, а на деле только масла в огонь подливают», — поделилась своим мнением Милена М.

Нашлись и те, кто призвали французского президента не совать свой длинный нос в наши с украинцами братские дела.

«Украинцы и русские — это действительно братские народы. Вот только это мы в России постоянно об этом говорили, пытались объяснить Западу, что не надо нас ссорить. В итоге — спецоперация и принуждение Украины к миру. Без таких, как Макрон, вероятно, мы жили бы в мире и согласии с украинским народом», — считает Андрей К.

Напомним, 13 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала France 2 о том, что русские и украинцы — братские народы, и он хочет приложить максимальные усилия, чтобы остановить вражду и восстановить мир.