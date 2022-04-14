Сеть: «Теперь официально!» — иностранцы могут служить в спецслужбах Украины
Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий иностранным гражданам занимать должности в разведслужбах и в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщил 14 апреля депутат Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале. По словам политика, иностранцы смогут служить в этих ведомствах от трёх до пяти лет.
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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба» (также на странице «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте»).
«Верховная рада Украины приняла закон, по которому иностранцы могут работать в украинской разведке. Узаконенное внешнее управление», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».
«Так оно и раньше было», — отреагировала Маруся.
«Они и раньше там работали… Причем на руководящих должностях», — добавил Andrey3.
«Чего скрываться теперь? А возмущений-то было. Владимир Владимирович прав был», — написала LiZaVeta.
«Иностранцы сами себе разрешение выписали», — отреагировала Татьяна Л.
«Это для отмашки пленных иностранцев, которых возьмут с сегодняшнего дня», — выдвинул версию Alexander.
«Раньше работали неофициально, а теперь официально», — прокомментировала Ольга.
«Скоро примут закон, что европейцы это… [украинцы], и таким образом войдут в ЕС», — иронизирует Александр Л.
«Готовятся из «Азовстали» доставать заморских подкидышей», — добавила Olga.
«Короче, это уже не Украина, а непонятно что», — отреагировала Настя.
«Вот пускай у себя на Галичине и шпионят. Они до сих пор думают, что сохранят хотя бы половину 404 (Украины — О. П.)?» — недоумевает Максим.
«Они также могут принять закон, что и президент может быть англосаксом, почему нет?» — с сарказмом поинтересовался Gorila.
«Страна, создавшая такой закон, перестает быть собой», — написал Андрей.
«Ну пусть под конец поразвлекаются, раз у них бумага гербовая лишняя. Смотрю, работают круглосуточно, не покладая рук», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.
«А до этого на испыталке (испытательном сроке — О. П.) были, что ли?» — не понимает Maria I.
«Украинские власти в открытую пропихивают американские интересы», — добавила Лейла К.
«Теперь-то по закону!» — с сарказмом отреагировал Юрий Ш.
«Да это уже не внешнее управление, а прямым текстом, на*рать нам на свою страну, используйте территорию бывшей Украины для войны с Россией», — отметил Игорь С.
«А у них и до 2014 года в ВР (Верховной раде — О. П.) и в кабмине часто заседали иностранцы. А в офисе СБУ располагались американцы. Теперь это все законом утвердили…» — написала Людмила С.
«Проблема в том, что они не видят в этом ничего плохого… Очень недальновидно», — комментирует Виталий В.
«Осталось только передать страну США», — подытожил Стас.