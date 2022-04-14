Заявление официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что Вооружённые силы РФ нанесут удары по украинским центрам принятия решений, если Киев будет продолжать осуществлять попытки диверсий на российской территории, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России

«Владимир Киев крестил, Владимир же будет его отпевать», — пишет Вадим Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что пора уже остудить горячие украинские головы, которые в наркотическом угаре, очевидно, начали заходить туда, куда им не следует.

«Мощное и своевременное заявление. Бандеровцы совсем берега попутали. Вместо того, чтобы своим бедолагам в Мариуполе помогать, они по ночам на границе стреляют», — отметил Виталий Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что в результате этих ударов украинская нацистская верхушка может в значительной степени поредеть.

«Это надо было делать сразу. Сначала «Кинжалом» по Верховной раде для утилизации всей тамошней власти, а потом эти же «Кинжалы» добьют всех тех, кто отдавал преступные приказы, находясь при этом в «секретных» бункерах», — указывает Валера П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диагноз

Часть людей полагает, что российское командование в изрядной степени запоздало с таким сугубо правильным решением.

«Давно пора, и нечего с ними разговоры разговаривать бессмысленные. И заодно прекратятся поставки вооружений Киеву. Поставлять-то будет уже некому», — написал Артур Л.

«Да эти центры принятия решений должны были быть уничтожены ещё 24 февраля. Зачем было столько времени с ними фамильярничать? И зачем давать им ещё какой-то там по счёту шанс? Плевали они на всё. Мы имеем дело с безумцами, в отношении которых требуется принудительное лечение», — считает Сергей П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Палата

Отдельные комментаторы отмечают, что и дня не прошло, как украинские военные совершили новые обстрелы российских территорий.

«Не успел Конашенков объявить последнее китайское предупреждение, как украинские подонки обстреляли приграничные населённые пункты в России. Люди пострадали, наши с вами российские граждане. Это уже можно считать продолжением попыток диверсий, или это недостаточно серьёзные провокации, чтобы раскатать к чёртовой матери всё это нацистское руководство в Киеве?» — задаётся вопросом Максим В.

«Меж тем Украина уже пошла на рожон. Опять с вертолётом обстреляла российскую территорию. Киев намеренно провоцирует наших военных на более активные действия. Ну что же, назвался пирожком – полезай в печку!» — пишет Ринат А.

Ряд пользователей указывает на то, что настоящие преступные приказы поступают из западных стран, которые курируют фашистский режим на Украине.

«Всё-таки решения принимаются не только в Киеве, но и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а так же в Лондоне и Берлине, не говоря уже о США. Марионетки сидят на Украине, пока ими двигают западные хозяева», — поделился своим мнением «Благо Т».

Напомним, 13 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что Вооружённые силы РФ нанесут удары по украинским центрам принятия решений, если Киев будет продолжать осуществлять попытки диверсий на российской территории.