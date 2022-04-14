Сообщение штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики о том, что более тысячи украинских военных сложили оружие в Мариуполе и сдались в плен группировке войск ДНР, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Украины

«Неплохо! Я уверен, что большинство из них будет орать, мол, я водитель, а я повар, и никто не стрелял ни разу!» — подметил Семён К.

Многие пользователи были рады узнать, что такое большое количество украинских военнослужащих прислушались к голосу разума и приняли решение сдаться группировке войск ДНР.

«Это хорошо! Всё меньше народу погибнет! Вернутся к своим семьям мужики, к матерям», — пишет Светлана П.

«Правильно сделали! Вернутся домой живыми. Хотя на месте откровенных нациков я бы на скорейшее освобождение не рассчитывал», — написал Эльдар К.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские солдаты оказались в отчаянном положении, у них не было ровным счётом никаких перспектив для прорыва из окружения.

«Что ещё остается украинским военным? Только сдаваться или умирать за Зеленского и его помощников, которые их благополучно кинули. Естественно, что они выбрали первый вариант. В российском плену всяко лучше, чем в гробу», — отметил Влад И.

Часть людей удивляется, как можно было всё это время оказывать сопротивление войскам ДНР и России ради того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский, который бросил своих солдат на верную смерть, дольше находился на своём посту.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Видимо, наконец-то поняли, что рассчитывать на свою власть бессмысленно, а погибать за неё — ещё больший идиотизм. Верное решение», — считает Настя Б.

Ряд пользователей указывает на то, что все эти украинские полчища должны теперь сменить орудия убийства на орудия труда и в ускоренном темпе восстановить всё то, что было разрушено с их подачи.

«Вот пусть они Мариуполь и восстанавливают. Прикрывались домами мирных жителей — извольте отстроить их заново!» — требует Андрей В.

«Сейчас будут заново отстраивать дома, которые сами же взрывали. Мастерок и кирпичи им в руки», — просит Надежда М.

«Всех этих пленных — в поля, на посевные, да на стройки — Донбасс восстанавливать», — предлагает Гузель Ф.

Нашлись и те, кто считают необходимым провести расследование и наказать пленных украинских солдат за весь тот ужас, который они творили в Донбассе.

«Воевавшим рядовым немцам давали по десять лет исправительных лагерей, и этих надо изолировать на десятку, чтобы остальные украинцы пришли в чувство. Отсидев, придут злые, а страна и мышление народа уже не т.е. Волей-неволей придётся менять своё мышление. Если их вернуть домой сейчас, то многие из них попробуют снова взять оружие в руки», — предполагает Алекс К.

«При этом бандеровская пропаганда рапортует о якобы прорыве украинских морских пехотинцев и соединении их с полком «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вот такую лапшу вешают людям. Многие с ней так и ходят, не снимая. Ведь на Украине введена жесточайшая цензура, диктатура и зомбирование населения. А многие банально запуганы», — указывает Roma R.

Напомним, 12 апреля штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики опубликовал сообщение в своём Telegram-канале о том, что 1009 украинских военнослужащих сложили оружие в Мариуполе и сдались в плен группировке войск ДНР.