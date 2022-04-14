Власти западноукраинского города Тернополь снесли памятник советским летчикам. Об этом 14 апреля сообщил глава города Сергей Надал на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Тернополь

Отметим, в советское время в городе в качестве памятника на постамент был установлен самолет МиГ-17. По словам мэра Тернополя, с течением времени самолет стал «аварийным». Вместо демонтированного памятника будет установлен памятник «героям Украины», добавил глава города Тернополь.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина». Многие участники обсуждения критически отнеслись к действиям представителей киевского режима.

«В Тернополе демонтировали советский самолет-памятник советским лётчикам…. На его месте собираются установить памятник бандеровцам. Композицию с самолетом установили в 70-х годах в память о советских летчиках, погибших во Второй мировой войне», — пишет автор телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«Теперь у них будет ещё один самолёт», — пошутил Oleg S.

«Памятник бандеровцам, если установят, будет тоже денацифицирован», — добавил Evolet Line

«И в этой стране нет фашизма…» — с сарказмом пишет Мария А.

«Я никогда не пойму — при чем тут советские памятники?» — недоумевает Eugeni K.

«Они любят воевать с памятниками, пленными и мирными жителями. Для них это норма», — ответила ему (Eugeni K.) Татьяна Х.

«Как быстро забывается история», — добавил Paul V.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Господи, вот реально нашли время и место воевать с памятниками», — не выдержала Ekaterina.

«Они просто провоцируют, чтобы мы пришли и восстановили», — не без сарказма пишет Zhukov.

«Свою же историю убивают», — отреагировал К Н.

«Дебилы… Среди украинцев не было летчиков?» — недоумевает Татьяна Ч.

«Я думаю, памятник вздохнул и подумал: «Хорошо, что меня демонтировали. Смотреть на этих родства не помнящих, историю забывших, сил более нет. Недостойны они меня, недостойны», — написала Виктория.

«У них, наверное, ассоциация советское=русское… Хотя Украина так же, наравне воевала с фашизмом и памятник общий всем освободителям», — задумалась Lastochka.

«Если честно, то плевать. Пускай сносят памятники. Нашу память о героях не снести», — добавил ON.

«Они специально подливают? Не доходит, что это лишний раз оправдывает русских?» — задался вопросом «Имя».

«Клиника… Если бы не советские лётчики, танкисты и солдаты, этого города и Украины вообще не было бы. И их, этих людей, которые все это демонтируют, не было бы…» — написала Anastasi T.

«Ну надо же им хоть на чём-то летать. А мы потом установим списанные наши самолёты в честь повторной победы над фашизмом!!!» — с юмором отреагировал Grado.

«Опять какую-нибудь вилку десятиметровую впендюрят туда (вероятно, речь о гербе Украины — О. П.). Им же на другое фантазии не хватает», — комментирует новость Рамиль.

«Что-то они спешат», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«А ведь остались еще ветераны, которые всё это наблюдают», — подытожил один из комментирующих.