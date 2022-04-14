Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек назвал ошибкой решение президента Украины Владимира Зеленского не принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом политик заявил в интервью, 14 апреля опубликованном в газетах редакционной группы Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

«К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку», — уточнил он.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина» и «Радио Стыдоба» (а также на странице ресурса «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте»).

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«Министр экономики ФРГ Роберт Хабек раскритиковал Киев за отмену визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Это дипломатическая ошибка. Посмотрим, как Берлин проглотит это унижение. А не проглотить нельзя, иначе Фашингтон отругает», — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

«Германии полезно», — с сарказмом отреагировал Евгений Д.

«Ничего, немцы, утретесь. Хозяин из града на холме прикажет и забудете. Скоро будет так», — добавил Евгений Е.

«Кушайте полной ложкой. Поддерживайте, поставляйте оружие, а другой рукой плевки с лица вытирайте», — написал Александр Р.

«Да утрутся и к вечеру всё забудут! Германия давно потеряла статус самостоятельной державы. Что из-за океана прикажут, то немцы и сделают! Нужно будет — Штайнмайер на самолете круги станет нарезать вокруг Киева в ожидании разрешения на посадку… Идиоты бесхребетные», — не выдержал Алексей Сергеевич.

«Первые ласточки курлыкнули… Начало положено», — пишет Татьяна Л.

«Что же вы хотели от неадеквата??? На то он и неадекват!!! Вот тут он логичен, а тут у него страхи, кошмары и ужасы с депресняком и он только на рефлексах как животное! Какой логики и здравого смысла вы от него все ждёте! Его «духовный покровитель» и вдохновитель живёт в Белом доме! Вы посмотрите на его поведение! У него тоже не всё гладко», — отметил Вячеслав К.

«Ещё не раз плюнут и на Германию, и ЕС…» — добавила одна из участниц обсуждения.

«Делайте выводы, господа германцы», — призвала Римма С.

«Зеленский вдруг решил, что это не он должен прогибаться перед НАТО, а НАТО — перед ним…» — не без сарказма написала Елена С.

«США сказали Германии любить Украину! Значит Германия будет любить Украину и не важно, что там сказал канцлер и куда послали германского президента!» — пишет Игорь С.

«Они еще и им должны останутся. В этом вся суть современной Украины. Пусть знакомятся», — отреагировала Марина Ф.

«У Зельца (Зеленский — О. П.) теперь хозяева из США и Британии», — добавила Татьяна Л.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетка. Зеленский

«Благодарный» Киев плюнул в лицо Германии», — комментирует заявление Хабека автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Сейчас поезд с немецкими танками развернётся и поедет обратно в Германию», — с сарказмом написал Сергей Ш.

«А вы им оружия еще больше поставляйте, Украина же за Европу сражается. Бедная, слабая, жалкая Европа…» — иронизирует Ekaterina.

«Дурак дурака видит издалека, что уж тут скрывать. Разочарование сменится надеждой, будут сотрудничать, ведь против России «дружат». Цель оправдывает средства, забудут всё до поры…» — отметила Катя Г.

«Кусают руку, которая кормит», — добавил Андрей.

«Тю, — Германия! У Зеленского есть [президент Польши Анджей] Дуда и три прибалтийских президента», — смеется Ната Л.

«Артист сыграл серьезную обиду. Роль удалась. Пусть теперь живут, мучаются чувством вины перед Зелебобой (Зеленским — О. П.)», — смеется Z.

«И? Германия изменит политику в отношении Киева? Да нифига», — подытожил Виктор З.

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