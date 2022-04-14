Святой престол и папа Римский Франциск на Украине «вышли из доверия». Ватиканская инициатива об участии в крестном ходе у стен Колизея в пятницу, 15 апреля, русской и украинской семей, которые вместе работают в итальянском хосписе, вызвала резко негативную реакцию украинских политиков и церковных деятелей.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Считаю эту ​​идею несвоевременной, двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии России против Украины, — заявил глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. — Для украинских греко-католиков тексты и жесты (которые будут читать и делать русская и украинская семьи. — С. С.) непонятны и даже оскорбительны, особенно в контексте ожидаемого второго, еще более кровавого наступления российских войск на наши города и села. Знаю, что и наши братья римо-католики разделяют эти мысли и переживания». Римо-католический епископ Киевско-Житомирской епархии РКЦ на Украине Виталий Кривицкий сообщил, что «разделяет мнение многих соотечественников» о том, что инициатива папы «скорее причиняет боль, чем объединяет воюющие народы». Посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш заявил, что «посольство понимает и разделяет общую обеспокоенность украинского и многих других сообществ по поводу идеи собрать вместе украинских и российских женщин, чтобы нести крест во время пятничной крестной дороги в Колизее. Сейчас мы работаем над вопросом, пытаясь объяснить невозможность его реализации и ожидаемые последствия».

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук

Но негатив, который «вдруг» выплеснулся с украинской стороны на Ватикан, вызван не только идеей задействовать в крестном ходе украинскую и русскую семьи. В минувшее воскресенье, 10 апреля, папа Франциск в выступлении после молитвы «Ангел Господень» призвал к переговорам по украинскому кризису и «пасхальному перемирию». И хотя апостольский нунций в Киеве архиепископ Висвальдас Кульбокас попытался представить дело так, что слова понтифика «мы относим особым образом к российской стороне, развязавшей эту чудовищную войну, и она должна определить, на какие уступки пойти в своих целях», похоже, на Украине заподозрили в отношении Святого престола что-то неладное. Этим «тревогам» сопутствовали распространенные западными изданиями сообщения о возможной встрече папы Франциска и патриарха Кирилла в июне сего года в Иерусалиме, которые не были категорически опровергнуты ни Ватиканом, ни Московским патриархатом. Католическая церковь и Русская православная церковь, как считают некоторые эксперты, начинают «большую игру», которая отразится как на Украине, так и мировой сцене.

Szyszka8075 Апостольский нунций в Киеве архиепископ Висвальдас Кульбокас

Одно из американских католических изданий в этой связи пишет, что встреча «может стать потенциальным спасательным кругом для Кирилла», но для Франциска окажется «своего рода авантюрой». Потому что «братское общение» якобы «спровоцирует серьезное недовольство среди остальных Православных церквей» и ухудшит возможности для понтифика выступать с «моральных позиций за мир и справедливость на Украине». При этом издание полагает, что во встрече с папой сегодня заинтересован, скорее, российский патриарх, поскольку «папа считает себя апостолом маргиналов, а сейчас на мировой арене мало кто более маргинализирован, чем Кирилл». Но насколько верно суждение о «заинтересованности» патриарха? Это зависит от того, кто в России публично поддержит предложение Франциска о «пасхальном перемирии». Ватикан отношения с Россией сегодня выстраивает по двум трекам. Первый — по линии межгосударственных отношений (Святой престол / госсекретариат – Кремль / Смоленская площадь). Второй — церковных (Святой престол / Папский совет по содействию христианскому единству — Московская патриархия / отдел внешних церковных связей).

Если решение о приостановке 17 апреля в праздник Пасхи будет принято российским руководством, значит, сработали межгосударственные каналы. Кстати, в среду, 13 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о своей беседе с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. «Благодарен папе Франциску за его молитвы. Повторил приглашение Его Святейшеству со стороны Зеленского посетить Украину и даровать украинскому народу луч света в эти темные времена», — написал министр в своем блоге. Кулеба таким образом, во-первых, отстранился от радикальной критики Святого престола со стороны Юраша. Во-вторых, это говорит о том, что Киев еще держит в уме вероятность использования Ватикана как переговорной площадки с Россией. А если инициативу Франциска о «пасхальном перемирии» приветствует Московский патриархат? ИА REGNUM уже отмечало, что на встрече папы Франциска и патриарха Кирилла могут быть обговорены условия сотрудничества между Святым престолом и Русской православной церковью, но «РПЦ за кредит придется после расплатиться».

Разделив с Ватиканом «миротворческие ризы», Московский патриархат, возможно, сможет улучшить свой имидж на Западе и среди некоторых Православных церквей. А может, и нет.