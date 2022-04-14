Украине необходимо оказать всю возможную помощь, чтобы она могла выгнать российские войска со своей территории, и чем быстрее, тем лучше. Однако для этого лидеры стран Запада должны не только отложить в сторону свои опасения относительно ядерной эскалации и поставок энергоносителей в Европу, но и тщательно продумать то, как именно будут осуществляться эти поставки, пишет бывший советник по национальной и международной политике безопасности Британской консервативной партии Гарван Уолш в статье, вышедшей 13 апреля в Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прицел

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Больше всего на данный момент Киев нуждается в противотанковых системах, таких как Javelin и более новых, и беспилотниках, в том числе дронах-камикадзе Switchblade и турецких Bayraktar TB2. С помощью них можно уничтожить российскую бронетехнику, из-за чего ее артиллерия, на которую Россия полагается в обеспечении большей части своей огневой мощи, может быть впоследствии захвачена. Украина также может многого добиться с помощью противокорабельных ракет (Великобритания объявила, что поставляет несколько противокорабельных ракет Harpoon) и средств ПВО гораздо большей дальности для защиты своих городов и гражданской инфраструктуры от российских авиаударов.

В долгосрочной перспективе, в течение нескольких лет, Украина, какое бы решение она ни приняла относительно формального членства в НАТО, должна быть интегрирована в цепочку военных поставок альянса и создать силы по типу НАТО.

Украина нанесла России большие потери, используя старое оружие. Новейшие современные танки, самолеты, ракетные комплексы и беспилотники дадут Украине качественное преимущество, необходимое для того, чтобы сделать будущие операции России немыслимыми. Такое развитие событий станет «стратегическим поражением» для Москвы, которая хотела помешать Киеву «защитить себя путем интеграции в западный альянс».

gur.gov.ua Инструктор НАТО обучает украинского солдата

Самая сложная проблема заключается в том, что делать в среднесрочной перспективе, когда Украине нужно военными методами оттеснить российские войска со своей территории. Такие наступательные операции требуют мощной огневой мощи — танков, самолетов и артиллерии. Украина в основном использует бывшее советское оборудование, которое в настоящее время в основном производится в России, поэтому просто купить больше невозможно.

Его необходимо получить от других государств, прежде входивших в Варшавский договор, например, из Словакии и Польши. Оружие НАТО можно использовать только после того, как украинских военных научат им пользоваться, а ремонтные бригады — его чинить. Персонал, переучивающийся на новое оборудование, не может использоваться для эксплуатации того, что Украина уже имеет, а сейчас ей нужно все, что можно достать.

Однако есть хотя бы частичное решение, особенно на земле. По данным составителей доклада «Военный баланс» Международного института стратегических исследований, страны бывшего Варшавского договора имеют на вооружении около 750 боевых танков, в основном в Польше. Они могут быть использованы Украиной с минимальной адаптацией, почти вдвое увеличив численность танковых сил Украины по сравнению с показателями до начала спецоперации. Киеву также может быть поставлено значительное количество артиллерии.

Ситуация с авиацией сложнее. В бывших странах Варшавского договора с советских времен осталось относительно немного самолетов — хотя США и не стоило блокировать отправку польских истребителей МиГ-29 на Украину, — а в области военной авиации произошел значительный прогресс с 1990-х годов. Хотя министр обороны Украины и настаивает на том, что его пилоты могут научиться летать на F-16 за несколько недель, вероятно, потребуется больше времени, чтобы они смогли летать на них хорошо. Поставка топлива, ракет и боеприпасов на Украину также является серьезной проблемой.

Julian Herzog МиГ-29А ВВС Польши

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Однако отправка танков и самолетов на Украину (власти Чехии уже объявили об отправке танков, тогда как Польша уже начала некоторые поставки) оставляет дыры в обороне этих членов НАТО. Эти дыры необходимо заткнуть в среднесрочной перспективе современной техникой, а в краткосрочной перспективе постоянными западноевропейскими или североамериканскими силами и средствами. Ясно, что нужна поэтапная стратегия передачи Украине оружия, необходимого ей для победы над Россией.

Во-первых, страны НАТО должны поставить всё имеющееся у них оружие со складов бывших стран Варшавского договора, которое может использовать Киев: это должны быть танки, самолеты, ракеты и боеприпасы. Восточноевропейские члены НАТО, поставляющие это оборудование, должны быть немедленно усилены высококлассными войсками и техникой НАТО из Западной Европы и Северной Америки. Это особенно важно для Польши, откуда из-за ее размера будет поступать большая часть этого оружия.

Во-вторых, Украине нужны программы в стиле ленд-лиза, чтобы она могла покупать всё необходимое ей оружие, в том числе артиллерию, беспилотники, системы наведения и барражирующие боеприпасы, на рынке и иметь возможность окупить его в долгосрочной перспективе после того, как она восстановит свою территориальную целостность и пойдет на дальнейшую интеграцию в ЕС. Литва объявила, что будет обучать украинских военных обращению с западным оружием, пока Европейский союз проводит ускоренный процесс вступления Украины, которая во время нынешнего кризиса продемонстрировала «впечатляющий гражданский и военный потенциал». (Например, электроэнергия, интернет и железнодорожные перевозки все еще работают.)

mod.uk Пуск ракеты из ПТРК Javelin

В-третьих, необходимо модернизировать вооруженные силы в Центральной и Восточной Европе, а также на Украине и в Молдове. Требуемая сумма будет на несколько порядков больше, чем $1 млрд или около того, уже предоставленный Соединенными Штатами и Европейским фондом мира. Эта военная помощь должна быть частью согласованной долгосрочной программы и должна финансироваться за счет европейского финансового инструмента, аналогичного фонду восстановления и устойчивости после COVID-19, а также предоставляться только странам, поддерживающим Украину. Так, например, Венгрия, в которой правит премьер-министр Виктор Орбан, такую поддержку от фонда получать не должна.

В-четвертых, должна быть долгосрочная приверженность модернизации вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами и оборудованием НАТО. Даже если Украина формально не станет членом альянса, она должна, как Швеция и Финляндия, создать оперативные силы, достаточно сильные, чтобы самостоятельно сдерживать Россию.