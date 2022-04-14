Американцы отреагировали на очередной рост инфляции в США, которая в марте выросла на 8,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув нового 40-летнего максимума. При этом мартовские показатели ознаменовали самый крупный прирост с декабря 1981 года, когда инфляция достигла 8,9-процентного максимума. Свое мнение интернет-пользователи выразили под соответствующей публикацией Fox News.

ИА REGNUM Доллар

«Вот что происходит, когда вы избираете президента с почти 50-летним послужным списком неудач в политике. СМИ загнали себя в угол, поддерживая Байдена. Они не смогут выкрутиться, не тогда, когда те из нас, кто вынужден работать, чтобы заработать на жизнь, ощущают боль от экономики Байдена каждый раз, когда покупают товары первой необходимости», — указывает Ouigee.

«Да, действительно, 50 лет неудач. Мои собственные родители рассказывали мне о Байдене, вспоминая его работу в Сенате в 1970-х годах. Они говорили, что у него никогда не было здравого смысла или какой-либо мудрости в том, что нужно делать. У него просто никогда не было такой способности. Большое спасибо вам, демократы. Можете ли вы наконец признать, что когда Джо Байден был избран, мы все проиграли? Или у вас есть еще оправдания?» — задает риторический вопрос tcard2016.

United States Senate Сенаторы Байден и Чёрч на встрече с президентом Египта Анваром Садатом в 1979 году

«Фальсификация выборов имеет последствия», — отмечает thomascollins.

«Давайте посмотрим правде в глаза, что бы ни сообщалось в СМИ, реальное положение дел еще хуже, посмотрите, как подорожали газ, продукты (особенно мясо), автомобили и многое другое, а цены выросли более чем на 8,5%… мы бросаем деньги Украине и поддерживаем миллионы людей, приехавших через нашу открытую границу… при этом у нас самих денег нет… наша страна в настоящей беде», — подчеркивает jobro67.

«Забавно, что правые с первого дня предупреждали, что безрассудные расходы приведут к инфляции, а теперь левые, кажется, удивлены. А?» — напоминает I’dGiveMyRightArmToBeAmbidextrous.

«Когда человек живет в эхо-камере, реальность часто преподносит огромные сюрпризы», — отвечает confirmedindependent388.

«В следующем году цены на продукты питания будут продолжать резко расти. Поговорите с фермерами. Транспортные расходы также повлияют на цены на продукты питания. Экономика США вступит в глубокую рецессию», — предсказывает wayneh2022.

«Я думаю, что каждые 50 лет в этой стране нужно избирать Джимми Картера, чтобы население могло заново выучить историю. Вас всех предупреждали, что это произойдет. История показала, что это произойдет, а вы всё равно не верили. Что ж, наслаждайтесь летом дома. Используйте это время с умом и подумайте о том, что всё не должно было быть так, и что вы можете сделать для этого. Когда наступит голосование в ноябре, давайте посмотрим, сможем ли мы сделать всё правильно на этот раз», — предлагает hardright7532.

«Инфляция напрямую связана с либеральными расходами на социальные программы. Это не ракетостроение. Каждый экономист знает, что дикие расходы в Вашингтоне спровоцировали это», — объясняет TexasYankee.

«Спасибо Байдену. После Картера, Обамы, а теперь и Байдена, демократам не только не должно быть позволено баллотироваться в президенты, им не должно быть позволено сидеть за любым политическим столом, включая школьные советы», — уверен USMC30 519 649.