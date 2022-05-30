Более 500 американских ученых, исследователей и инженеров иранского происхождения просят президента США Джо Байдена не исключать иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из списка «террористических организаций» ради возрождения ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В официальном письме, подписанном учеными, утверждается, что КСИР препятствует любому прогрессу в области прав человека. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«Можно вести переговоры вечно, но в конечном итоге Иран будет делать то, что захочет», — пишет whateverfor.

«Это потому, что Иран НИКОГДА не относился серьезно к этим так называемым «переговорам» между несколькими либеральными политиками ЕС и либеральным президентом США. Иран смотрит в будущее и в основном продолжает работать над своим ядерным оружием, несмотря ни на что», — отвечает abraham12.

«Байден из тех людей, которые бросают своих друзей и стараются угодить своим врагам», — указывает freddydavis206.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Америка ежедневно подвергается атакам со стороны избранных внутренних врагов. Байден является нынешним представителем этих врагов», — подозревает zeebra.

«Байден с радостью продолжит делать всё, что противоречит интересам Америки. История покажет, что он стал новым эталоном того, как выглядит худший президент», — предсказывает commonsenseapproachbs.

«Байден думает, что, умиротворив Тегеран, он сможет устранить террористическую деятельность, которую он поощряет. Да, Байден настолько невежественен», — осуждает roget324.

«Байден, похоже, намерен помочь Ирану и навредить США», — подчеркивает zardeus1388.

«Если есть возможность сделать неправильный выбор, Байден сделает его…» — указывает CarlnJpn161.

«Не стоит предупреждать Байдена, лучше предупредите Обаму, поскольку он становится всё более заметным с каждым днем, так как дергает за ниточки марионетки. Это третий срок Обамы», — объясняет fcpatriot518.

Ранее представители Республиканской партии США и высокопоставленные американские политики, служившие при экс-президенте Дональде Трампе, забили тревогу по поводу потенциального решения главы Белого дома Джо Байдена исключить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из списка иностранных террористических организаций (FTO).

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид также направили резкое послание администрации Байдена, протестуя против ее намерения вычеркнуть КСИР из списка «террористических организаций».