Наиболее болезненные санкции, которые ввёл Запад против российской экономики, касаются полупроводников. Никакая современная электроника без них не производится. О необходимости этого сектора экономики в России задумались несколько лет назад и достигли некоторых успехов. Так, были разработаны процессоры «Байкал» и «Эльбрус», способные заменить в компьютерах и серверах известные мировые марки – например, Intel. Отечественные специалисты придумывали и проектировали современные конкурентоспособные чипы. Однако у отрасли оставалась ключевая проблема – производство.

Иван Шилов ИА REGNUM Чип

Изготовление чипов – сложный многоэтапный процесс, и Россией на высоком уровне он почти не освоен. Главным мировым производителем, особенно передовых высокотехнологичных изделий, является Тайвань, а именно – его отраслевой лидер TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.). Именно этой компании российские предприятия заказывали выпуск микросхем для перспективной технологичной продукции оборонной промышленности, космоса, а также потребительских программ импортозамещения.

Однако в феврале 2022 года Тайвань присоединился к западным санкциям, и дальнейшее сотрудничество оказалось под ударом. TSMC – почти незаменимый технологический гигант, на него приходится до 92% мирового производства высокотехнологичных чипов. Возможно, некоторой альтернативой для задач более низкого класса способен стать Китай, но у Поднебесной эта сфера развита значительно хуже. А учитывая, что мир пережил кризис дефицита микросхем, российские заказы могли бы оказаться ещё и в длительной очереди.

Впрочем, эксперты отрасли отмечают, что именно введённые против России санкции могут помочь Китаю активизироваться в этом направлении. Развитию отрасли мешает то, что многие технологические цепочки в стране контролируют американцы, а против крупнейшего производителя чипов, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), США ввели санкции.

Однако 12 апреля, в День космонавтики, выяснилось, что у России есть ещё один вариант заполучить чипы. Их предлагает производить Белоруссия, где уцелел бывший советский флагман производства микросхем «Интеграл». Несмотря на устаревание производственных мощностей, основные задачи предприятие выполнять по-прежнему может, если верить президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Ну пусть мы [главе Роскосмоса] Дмитрию Рогозину не такую плату дадим, систему управления, но чуть-чуть больше, но полетит корабль, — сказал Лукашенко президенту России Владимиру Путину, на руках показывая размеры. — И назад вернётся. Ведь возвращался в былые времена, вернется и сейчас. А потом мы их догоним и перегоним».

Официальное интернет-представительство президента России Встреча Владимира Путина с генеральным директором государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным

Производитель интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов «Интеграл» в последние годы не раз становился объектом для «жёстких разговоров» и критики президента Белоруссии. Предприятие, не выдерживавшее конкуренции с азиатскими компаниями, было убыточным и постоянно требовало государственных вложений. Однако текущая ситуация, по всей видимости, может стряхнуть пыль с советского предприятия и вдохнуть в него новую жизнь. И если до мобильных телефонов и ноутбуков «Интегралу» пока далеко, есть сферы, где размер не так важен.