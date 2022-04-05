Президент США Джо Байден впервые позволил себе назвать события в киевском предместье Буча «геноцидом», хотя раньше он избегал использования этого термина, как и ряд иностранных политиков. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон предпочёл обойти стороной столь громкие заявления.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Я буду осторожен с терминами. Украинский народ и русский народ — братские народы», — заявил французский лидер и добавил, что нагнетание вряд ли поможет делу.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Разве кого-то волнует, как Байден называет это? Завтра Белый дом, вероятно, выйдет и скажет, что он не это имел в виду! США — абсолютный позор на мировой арене!» — восклицает demspindestroyer.

«Если Байден прекратит посылать деньги и военную помощь, это быстро закончится», — отмечает Bobby45 116.

«Ух ты. И этот Байден называет это геноцидом? Ну, будьте осторожны, когда вы говорите. Иначе мир вспомнит, что США делали на Ближнем Востоке 30 лет. Или во Вьетнаме. Или в Южной Америке. Или в Центральной Америке», — напоминает eltigre70.

«На данный момент не имеет значения, что говорит Байден, ни один лидер не обращает на него внимания, весь мир насмехается над ним (сценка в Саудовской Аравии довольно забавная), это не может продолжаться долго, это становится хуже с каждым днем, я думаю, что он больше не может даже завязать шнурки», — подозревает dpcarney46.

«Я не помню ни одного президента, которому приходилось бы уточнять и переуточнять столько комментариев для прессы. Теперь Байден, его штат, его защитник, его пресс-секретарь ежедневно разъясняют друг другу предыдущие заявления президента. Что нам делать с этой командой дисфункции, друзья мои?» — задается вопросом uberberg.

«Мы устали от Байдена и не меньше от Владимира Зеленского. Он сыграл в азартную игру с безопасностью собственной страны и теперь диктует США внешнюю политику, военные действия и расходы. Вашингтон прислушивается к нему больше, чем к нам, простым работающим каждый день американским гражданам», — негодует trump’smyguy528.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доминирование

«Как далеко Обама должен был засунуть свою руку в спину Байдена, чтобы казалось, что эти слова вырвались изо рта Байдена», — задает риторический вопрос Whenlightsgoout8BU.

«Геноцид = преднамеренное убийство большого числа людей из определенной нации или этнической группы с целью уничтожения этой нации или группы. Понятно? «С целью уничтожения этой нации или группы». 500 человек не угрожают уничтожению нации. Миллион смертей не является геноцидом, если в группе не менее миллиона человек. Украинцев по крайней мере 44 миллиона. Нынешняя война не дотягивает до геноцида. Байдену следует помнить об этом и перестать использовать это слова как ругательство», — советует RodgerOlsen674.

«Мне неприятно это говорить, но тот факт, что мы поддерживаем там нацистские группировки, вызывает у меня отвращение… Я не думаю, что когда-либо в своей жизни испытывал большее отвращение… Кто-то должен взять эту страну в руки и показать всему миру, что так у нас не делается…» — комментирует JoeJoe.

«Я понимаю, что происходит на Украине, и это абсолютно ужасно. Я также понимаю, что когда речь идет о США, то Байден вначале должен позаботиться о своем народе, а затем беспокоится об Украине», — указывает kiara0927.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинские СМИ распространили видеокадры, которые якобы были сняты в Буче, где на дороге лежат тела «погибших» из числа якобы мирного населения. При этом пользователи обратили внимание, что эти «трупы» шевелят руками, а один из «погибших» встает после того, как автомобиль проезжает мимо. Никаких следов крови или повреждений зданий от ударов на видео нет.

В Министерство обороны РФ заявили, что обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча Киевской области являются очередной провокацией. В ведомстве напомнили, что российская армия покинула этот населённый пункт 30 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.