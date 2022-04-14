Инфляция, захлестнувшая мир, из-за разброса вертолетных денег США и Европы во время пандемии, а также последовавшее за ней дальнейшее нарушение логистических цепочек в мире, поводом для которого Запад выбрал спецоперацию на Украине, основу под которую опять же долгое время закладывал сам Запад, стали причиной дефолта для ряда государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Например, именно последствиями пандемии и спецоперацией России минфин Шри-Ланки, как сообщает РБК, обосновал дефолт республики по внешним обязательствам. Заметим, несмотря на то, что проблемы в республике копились как снежный ком. Как сообщало издание «Эксперт», в конце 2019 года, за считанные недели до начала коронавирусной пандемии, президент республики Раджапакса снизил налоги, в результате чего доходы правительства резко упали, коронавирус же закрыл остров для туристов, что снова сказалось на пополнении валютных запасов. Выросла безработица. Правительство республики уже тогда, пишет издание, с большим трудом обслуживало внешний долг, главным образом перед Китаем, который выдавал Шри-Ланке крупные кредиты для проведения амбициозных инфраструктурных проектов. Несмотря на регулярную денежную помощь от Индии, правительство не смогло регулярно оплачивать твердой валютой топливо и даже продовольствие.

Ситуацию ухудшил затеянный президентом Раджапаксой в прошлом году переход к органическому сельскому хозяйству. Запрет на удобрения привел к резкому снижению урожаев чая и риса, главных сельхозкультур острова, и заставил крестьян выйти на демонстрации. Недавний рост цен на энергоносители нанес еще один удар по экономике республики. В марте цены на потребительские товары выросли на 19% по сравнению с мартом прошлого года, что является самым высоким ростом цен в Азии. В последние годы Шри-Ланка превратилась в поле борьбы между Китаем и Индией, желающих взять под свой контроль стратегически очень важный остров у южного побережья Индии.

Официальный сайт президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабая Раджапакса

Иными словами, развернувшуюся в мире геополитическую борьбу, вступившую в активную фазу с пандемией, сейчас списывают, в том числе и на спецоперацию на Украине.

«Недавние события, в том числе последствия пандемии COVID-19 и военные действия на Украине, настолько подорвали финансовое положение Шри-Ланки, что дальнейшее нормальное обслуживание обязательств по внешнему государственному долгу стало невозможным», — приводит РБК цитату ведомства.

Шри-Ланка объявила «упреждающий дефолт» из-за кризиса и проблем с импортом товаров первой необходимости, которые возникли из-за нехватки валюты, пишет издание, также указывая, что, как пояснил на пресс-конференции глава ланкийского Центробанка Нандалал Вирасингхе, валютные резервы сейчас должны пойти не на оплату внешнего долга, а на ввоз необходимых товаров, с которыми возникли проблемы. Между тем Россия не Шри-Ланка, но своими санкциями, особенно заморозкой резервов, Запад откровенно добивается дефолта по внешним долгам нашей страны со всеми вытекающими последствиями. При этом санкции же обостряют тему развития криптовалют.

Центральный банк Шри-Ланки Нандалал Вирасингхе

14 марта издание Forbes задалось вопросом: «Помогут ли жесткие санкции против России легализовать в стране криптовалюту?» Опрошенные изданием эксперты посчитали, что в условиях агрессивных санкций со стороны Запада принятие законопроекта об обороте цифровых денег позволило бы нейтрализовать негативные последствия отключения российских банков от SWIFT и ухода Visa и Mastercard. Управляющий партнер адвокатского бюро «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Афанасьев сказал изданию, что «с момента начала конфликта на Украине криптовалюты показали себя как наиболее стабильный финансовый инструмент. Фондовый рынок акций обрушился, курсы валют нестабильны, сырье тоже скачет. А курс биткоина через несколько дней после начала конфликта стал демонстрировать стремительный рост».

В аналитической записке Goldman Sachs от 9 марта, которая, как пишет издание, оказалась в распоряжении Forbes, говорилось, что агрессивные санкции в долгосрочной перспективе, вероятно, будут способствовать дедолларизации экономики. Хотя международная роль доллара не изменится в одночасье, существует риск того, что жесткие санкции в отношении России, которые, по сути, отрезали страну от западных финансовых рынков, подтолкнут и другие страны диверсифицировать валютные резервы, и отказаться от обмена иностранной валюты на доллары. Выиграть от дедолларизации, по мнению аналитиков Goldman Sachs, могут золото и биткоин.

По мнению Афанасьева, сейчас в России люди, которые боятся лишиться своих накоплений, перекладывают фиатные деньги в криптовалюты: цифровые деньги можно отправить в любую страну без налогов и ограничений по объему. Наиболее востребованными у россиян криптовалютами, по словам партнера децентрализованной платформы по криптовалютным депозитам и займам BaksDAO Эдуарда Кима, сейчас являются эфир и биткоин. Эфир более востребован, подчеркивает Ким, потому что инвесторам психологически тяжело покупать сотую долю биткоина. Кроме того, по его словам, сейчас стали популярны стейблкоины, которые являются цифровой заменой американских долларов.

Примечательно, что на фоне роста популярности криптоактивов коллективный Запад отключением от SWIFT нескольких банков не ограничился. С того момента, как известно, были введены и другие санкции. При этом уход с российского рынка Visa и MasterCard вызвал вывод на рынок банковских предложений по выпуску карт китайской платежной системы UnionPay, позволяющих расплачиваться при поездках за рубеж или покупках в иностранных интернет-магазинах.

Но, как пишет издание «Коммерсантъ», в соцсетях и на профильных форумах появились жалобы пользователей таких карт о том, что, например, в США карту почти нигде не приняли. В неофициальных беседах, пишет издание, банкиры рассказывают, что проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые на фоне конфликта на Украине решили просто не обслуживать россиян, хотя санкции этого и не предусматривают.

Примечательно и то, что пятым пакетом санкций Евросоюза использование криптокошельков не запрещается, а лишь ограничивается определенной суммой и зоной действия санкционного порядка. Так, в юрисдикциях ЕС и Швейцарии на криптокошельках россиян может быть не более 10 тысяч евро. При этом, как отметили опрошенные «Коммерсантом» эксперты, у российских граждан остается возможность открывать кошельки на крупные суммы в других юрисдикциях или пользоваться холодными кошельками, где не надо подтверждать гражданство.

Кроме того, по словам старшего юриста КА Delcredere Никиты Тюрина, эти ограничения не распространяются на граждан России, которые длительно законно проживают на территории ЕС, то есть имеют двойное гражданство или вид на жительство. Напомним, что в России еще не пришли к единому мнению по вопросу регулирования или запрета оборота криптовалют и легализации майнинга. При этом, как отмечал в конце марта РБК, именно инфляция способствует перетоку инвестиций, в том числе в криптовалюты. Отметим, что санкции тем временем способствуют разрушению привычных логистических цепочек и, как следствие, — росту цен.