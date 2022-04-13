Австрия, Германия и Венгрия выступают против эмбарго на поставки российского газа. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ… С другой стороны, Австрия на стороне других стран — членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу», — приводит слова политика РИА Новости.

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine| Украина» и «Операция Z».

«Путин провёл хорошую беседу, надо полагать», — прокомментировала Ekaterina, напомнив о недавнем визите канцлера Австрии в Россию.

«Так вот он зачем приезжал, чтобы узнать, не собирается ли Путин сам перекрывать газ», — смеется Maximus M.

«Что ж ты, фраер, сдал назад», — с сарказмом отреагировал Артём.

President Of Ukraine Карл Нехаммер

«Правильно всё, не нужно делать плохо и себе, и нам», — добавила Mary Me.

«Нам надо самим санкции на газ ввести, чтоб Европе сделать больно», — отметил «Группа Север».

«Это Путинский гипноз, не иначе», — смеется XAN.

«Проснулись», — пошутила Елена.

«Теперь ждём рубликов», — добавила Alena.

«Отключить нам самим им газ надо, нефть, удобрения и всё полезные ископаемые, пока не вернут ЗВР (золотовалютный резерв — А. Ц.) и не снимут санкции», — написал SEVAS.

«Они в первую очередь своим гражданам плохо делают», — отметила Тina 2022.

«О, как они заговорили. Ещё зима не наступила», — с юмором отреагировала Natalia F.

«Ему «Спутник V» вкололи по ходу», — смеется Макс Д.

«Может мы уже введём какие-то санкции или так и будем смотреть?» — с сарказмом задался вопросом Gennqdiy M.

«Чей-то в Европе сдохло? Нет, отказывайтесь, гады!» — иронизирует Вера.

«Они к Путину, как на приём к психологу ездят», — пошутил Leonid R.

«Как же так? Так нечестно. Обещали ведь без газа сидеть», — с сарказмом пишет consulbk.

«1,5 часа, Карл!!! Как пара в университете! Вот что Путин животворящий делает. Им всем вместе одним самолётом на лекцию прилететь и успокоиться», — комментирует Екатерина состоявшуюся 11 апреля встречу канцлера Австрии с российским президентом.

«Боль от стрельбы в конечности дошла до мозга?» — с сарказмом поинтересовался Николай Ш.

«Чудны дела твои, Господи!» — написала Наталья.

«Они просто поняли, что англосаксы ими пользуются, но это не точно», — добавил Ami.

«Зато какой грозный был, когда от ВВП (Владимира Путина — А. Ц.) вышел. Ух!» — отметила Виола, также комментируя встречу канцлера Австрии с Владимиром Путиным.

«Это вот так он «жёстко» с Путиным поговорил?» — смеется Alyona.

«Это политика, господа! Говорить одно, а делать другое!» — подчеркнула Инна.

«Надо б его наказать и кран перекрыть, чтоб люди в Австрии прозрели, а то такой там вакуум информации. И реальности никто не понимает… А так бы все враз прозрели…» — отметила Nadeshda К.

«Они запутались. В собственных сетях. Занавес», — смеется «ИВ».

«Если не будут платить рублями, отключат», — комментирует Людмила.

«А что непонятного? Я, к примеру, понимаю его. Санкции вводят против нас, а страдают они. У них нет санкций, которые бы вредили только нам, вот товарищ и возмущается. Ничем помочь ему не можем, только похлопать по плечу и дать совет. Вы там держитесь», — не без сарказма отреагировал один из участников обсуждения.

«А по хитрой морде?» — иронизирует «Белка».