Предложение украинского президента Владимира Зеленского к России обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого задержала Служба безопасности Украины, на попавших в плен украинцев, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Бесовщина там творится самая настоящая. Психи не ведают, что творят», — считает Глеб И.

Многие пользователи оказались в полном шоке от того, что киевский режим совершенно неприкрыто берёт в заложники людей и торгует ими, словно это какой-то ценный товар.

«Единственный человек на Украине, который пёкся и что-то делал для украинцев. Я надеюсь, Зеленский не до конца сошёл с ума, чтобы перейти крайнюю черту», — написал Сергей Н.

«Страна животных! Его партия была практически единственным здравомыслящим звеном в этом стаде. Он действительно настоящий патриот, любящий свою страну и говорящий правду. Племя бандерлогов истребляет всех, кто думает по-другому или просто хочет жить в гармонии с соседями и праздновать День Победы. Очень жаль, что страдает хороший человек и грамотный политик!» — поделилась своим мнением Наталья Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что Медведчук исчез из поля зрения около месяца назад и даже не пытался выходить на связь. Это может означать, что политик всё это время находился в застенках СБУ, а теперь его достали оттуда, чтобы обменять на пленных неонацистов.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Медведчук

«Выволокли его из подвалов СБУ исключительно для того, чтобы поменять на кого-то важного. На того, кто в Мариуполе блокирован. Вот только нацики ошиблись со значимостью Медвечука для России», — подметил Михаил С.

«Да он давно уже у СБУ находился. Просто сейчас менять будут на какую-нибудь шишку в российском плену. Поди в Мариуполе застрял какой-то американский генерал», — подозревает Марточка К.

Часть людей полагает, что бандеровские головорезы Киев не интересуют, а вот иностранные военные инструкторы, которые неминуемо окажутся в руках российских военных, нужны Зеленскому и его команде, чтобы уважить своих заокеанских хозяев.

«Понятно, это сделали для того, чтобы обменять натовских генералов в Мариуполе на Медведчука. Надеюсь, наш главнокомандующий понимает, что солдата на генералов не меняют! Да и кто этот Медведчук? Не тот ли, кто проиграл всё на Украине? Зря мы ему доврерили налаживать отношения пророссийской части Украины», — пишет Hedgehog I.

Ряд пользователей указывает на то, что российское руководство никогда бы не пошло на такой неравнозначный обмен.

«Плохо они знают Путина. Шантажом взять разведчика захотели. Медведчук для обмена не годится. Только лишний раз Зеленский доказал, что он террорист», — указывает Алексей З.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин — офицер КГБ СССР

Нашлись и те, кто уверен, что Медведчук рано или поздно окажется на свободе, но до этого момента российским войскам придётся освободить Киев от фашистских оккупантов.

«Когда Киев брать будем, вот тогда освободим мужика. А пока надо уничтожить бандеровские войска в Донбассе. Не до него сейчас», — отметил Александр С.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале фотографию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в наручниках. Глава государства утверждает, что политика поймали сотрудники СБУ. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев.