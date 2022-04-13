У канцлера ФРГ Олафа Шольца нет планов посетить Украину в ближайшее время. Об этом 13 апреля передаёт RBB.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам политика, его несколько сбил с толку отказ украинских властей от визита в Киев президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Шольц «Президент охотно бы поехал на Украину. Было бы хорошо его принять».

Заявление канцлера ФРГ обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Ешьте, немцы, полной ложкой», — не без сарказма комментирует заявление Шольца автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Пусть в прихожей у Зели (Зеленского — М. Р.) подождёт, барин закусывать изволят», — иронизирует Helen P.

«Т. е. когда Штайнмайеру Зеля на голову на*рал — это теперь называется «сбит с толку»?» — смеется rim33 377.

Официальное интернет-представительство президента России Франк-Вальтер Штайнмайер

«Сейчас мода пошла… Все поездом едут в Киев. Щольц не хочет отставать от моды», — пошутила Таня S.

«Не смешно? Вроде Зе (Зеленский — М. Р.) — комик. Может, он так просто пошутил? Мне вот интересно, как Европа будет из всего этого дерьма вылезать, не замазав лица», — отреагировала Ольга.

«Может, Германия в ответ сильно обидится и отменит санкции? Нет», — с сарказмом добавила Ната М.

«Сейчас разнарядка из Вашингтонского обкома придет, и Шольцу придется-таки посетить Киев и Бучу. Хочешь не хочешь, а надо», — написал design 2s.

«Ну Зеля, ну комик, так обгадить и немчуру, и себя…» — написал Степан А.

«Не бывает нацизма с человеческим лицом… Только звериный оскал. Ну теперь пусть скалятся друг на друга», — отметил Сергей.

«Читала комментарии немцев, они в шоке и очень злые», — поделилась Margarita T.

«Зеля обиделся, Зеля расстроен.

Вялой поддержкой он недоволен.

Губы надул, дулю скрутил,

Немцев к себе на порог не пустил», — в стихотворной форме описала ситуацию Кристина А.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Шольц, а что… тебе не смешно?.. А нам смешно», — иронизирует Татьяна Борисовна.

«Думаю, такая мягкая формулировка президента сбила с толку рядового немца», — добавил Ely.

«Неужели немцы утрутся и дальше лизать этого клоуна будут?» — недоумевает Светлана.

«Пошла семечки куплю. Каждая следующая серия сериала интереснее предыдущей», — смеется Екатерина С.

«Скоро будут колена преклонять и челом бить перед зелёнкой (Зеленским — М. Р.)», — с сарказмом отреагировала ALLA.

«Американская шестерка вас всех построит, будете перед ним, как бобики, прыгать и улыбаться», — пошутил Олег К.

«Сбит с толку? Он разве не знает, что Украине все должны», — не без сарказма написал Николай.

«Представляю, что будет с их мозгом, когда до них наконец-то допрет, что… [американцы] и Зеля их просто развели на деньги. Их всех и каждого. Им грозит депрессия и суицидальные мысли в скором времени», — пишет также не без юмора 13 348.

«Позорище, угождать Украине, которая работает половой тряпкой у США», — добавила Елена К.

«Не ожидал, бедняга, такого хамства. То ли ещё будет!» — смеется Светлана.

«Если бы из этого были сделаны выводы. А так — посбиваются с толку, да отправят опять эшелон с оружием и налогами граждан. Это ж классика», — отметил «Ю».

«Тю, почему-то мы не обескуражены — ничего нового и удивительного. А вы, европейцы, привыкайте. Вам еще на стол нагадят, но вы не удивляйтесь, это норм», — подытожила Ирина.

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