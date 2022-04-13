Русские и украинцы — братские народы, заявил 13 апреля президент Франции Эммануэль Макрон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Данное заявление сделал политик, отвечая на вопрос журналистов о том, использовал бы он термин «геноцид», говоря о происходящем на Украине.

«Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы… Русские и украинцы — братские народы. То, что происходит, — это безумие, это возвращение к войне в Европе. Но я в то же время смотрю на факты, я хочу максимально попытаться остановить эту войну и восстановить мир», — сказал он в эфире телеканала France 2.

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Новость обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонаткте». Также заявление Макрона обсудили читатели телеграм-канала украинского журналиста Павла Кухаркина (PASHA TODAY) и телеграм-канала «Open Ukraine| Украина». Многие участники обсуждения связали заявление Макрона с тем, что вскоре во Франции состоится второй тур выборов президента и, вероятно, нынешний французский лидер надеется быть избранным на второй срок.

«Сейчас на Елисейских полях будет хоровое чтение: «Никогда мы не будем братьями», — с сарказмом отреагировал украинский журналист Павел Кухаркин.

Ivan Bandura Украинские националисты

«Дрожит Макроша, не хочет президентское кресло терять», — отреагировал «Октавиан Август».

«Он сейчас всё что угодно скажет…» — смеется bellaneris.

«По лезвию бритвы Эмик ходит. Сейчас ему быстро объяснят, что такое «правильная позиция» гидные (достойные. — О. П.) хлопцы и дивчины (речь об украинских гражданах. — О. П.)», — написал Дмитрий Ш.

«Походу, исход второго тура у… [Макрона] под угрозой», — отреагировала Eugenia T.

«Подождите, он сначала должен выиграть второй тур… А вот потом будет откровенничать», — пишет Эля.

«Делает всё, чтоб понравиться французам с «российскими нарративами», — смеется Ivan.

«Перевожу с французского на русский: «Владимир Владимирович, не показывайте моих мариупольских спецов до второго тура, пожалуйста…» — не без сарказма добавил Василий А.

«Француз — и нашим, и вашим спляшем. Его не интересует ничего, кроме его выборов», — комментирует Наталия Т.

«Понял, что русофобией выборы не вытянет…» — отметил Михаил К.

«Ух ты, видимо, чует, что второй тур не вытянет и надо что-нибудь другое сказать, а не тупо кричать: «Во всём Путин виноват», — написал Антон К.

«Геополитический прорыв. Макрон заговорил словами Путина», — иронизирует Роман К.

«Выборы прям меняют людей», — смеется Станислав Л.

«Ох уж Макронушка. Крутится как уж на сковородке», — отреагировал Umbrella corporation.

Global Panorama Марин ле Пен

«Ну конечно! Это всё власть и деньги! Выборы на носике! Ах, как хочется войти в историю Франции по второму кругу! Душу продает! Нет, права была женщина, которая кричала: «Путин — президент мира!» — написала Екатерина Б.

«Переобулся на лету», — смеется Джон.

«Макрон чисто человек Запада. Говорит он это перед вторым этапом выборов, потому что знает, что французы не так глупы, как поляки или американцы. Многие, к счастью, пытаются разобраться в происходящем, а не верить на 100% СМИ», — отметила Victoria.

«У Макрона дома выборы, а в Мариуполе большие дяди в подвалах прячутся, он что угодно скажет. Когда ветер сменится, он свой шнобель-флюгер (нос-флюгер. — О. П.) в другую сторону повернет тут же!» — подытожил Andrey S.