Ливан, когда-то цветущая и одна из самых развитых стран Ближнего Востока, сегодня оказался на грани самого масштабного финансового кризиса в своей истории. Страна столкнулась с банковским кризисом, критическим падением курса национальной валюты, а также с дефицитом топлива и зерна, вызванным ростом мировых цен. На протяжении последних месяцев государственные служащие не получают зарплату, а иностранные кредиторы Ливана не получают выплат. По оценке экспертов, кризис, переживаемый экономикой страны, является одним из самых серьёзных, которые видел мир за последние 150 лет.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

Власти Ливана тесно сотрудничают с МВФ и другими международными организациями по вопросу реформирования экономики страны. Однако пока что международные партнёры страны ограничиваются обещаниями оказать помощь Ливану, не называя ни конкретных мер, ни сроков их исполнения. Более того, по оценке ряда экспертов, скорее всего, экономисты просто не знают, каким образом можно помочь Ливану.

Поэтому для ливанцев не стало новостью заявление о фактическом банкротстве страны. Общий объём государственного долга Ливана оценивается в фантастическую сумму в почти 100 миллиардов долларов в стране с населением всего 6 миллионов человек. Примечательно, что о банкротстве заявил вице-премьер Ливана Сааде аш-Шами в эфире одного из местных телеканалов, а не глава правительства Наджиб Микати, ежедневно делающий заявления о состоянии экономики страны.

Правительство Микати и без того столкнулось с жёсткой критикой своей работы со стороны населения страны, а теперь, скорее всего, будет вынуждено уйти в отставку. Фактически заявление Сааде было сделано неофициально, а значит — правительство не призналось в своей неспособности выплатить долги. Согласно нормам международного права, власти обязаны уведомить о дефолте МВФ, иностранных кредиторов и иностранные банки-доноры. Однако это не было сделано, так что формально Ливан всё ещё не объявил дефолт.

Shahen books Протесты в Ливане

Однако это мало что меняет для экономики страны, тем более что это второй фактический дефолт для Ливана за последние три года. В связи с тяжёлой экономической ситуацией государственный банк Ливана и другие государственные банковские структуры были вынуждены заморозить выдачу средств вкладчикам, оставив ливанцев без средств к существованию.

Более того, в ближайшее время ожидается очередное сокращение служащих государственного сектора, увеличение налогов и другие меры, которые в первую очередь ударят по карману простых ливанцев. Объявление банкротства также приведёт к бегству инвесторов (которое уже наблюдается в стране в течение последнего года). Однако наиболее болезненным для Ливана является вопрос закупок иностранных товаров первой необходимости. В первую очередь речь идёт о закупке зерна и топлива.

Из-за роста мировых цен на зерно и ситуации на Украине, которая ранее являлась крупнейшим импортёром продуктов в Ливан, страна оказалась на грани голода. По данным местных СМИ, в порту Бейрута стоят десятки кораблей, которые ранее доставляли продовольствие. Однако у правительства нет средств для того, чтобы оплатить поставки зерна по новым ценам. Закупка зерна в США и ряде других стран также невозможна, потому что к цене на продовольствие также добавляются транспортные издержки.

Николай Кошелев. Бейрут. 1891

Аналогично обстоит ситуация с поставками топлива. Единственным крупным поставщиком для Ливана является Иран, чья нефтедобывающая промышленность находится под жёстким прессом американских санкций. Местные власти вынуждены вводить талоны на выдачу населению бензина и дизельного топлива. А в условиях роста цен на топливо государство и вовсе не сможет обеспечить бесперебойные поставки.

Единственным выходом для Ливана остаётся получение новых кредитов от ЕС и МВФ и дальнейшее «затягивание поясов» на и без того обедневших гражданах страны. Для нынешнего правительства в этой ситуации остаётся единственный выход — оттягивать объявление дефолта как можно дольше на фоне предстоящих выборов в парламент страны. А там — либо ситуацию придётся решать новому правительству страны, либо старое сможет, заручившись поддержкой избирателей, закрутить гайки и ужесточить экономическую политику. Однако в настоящий момент ситуация в Ливане представляется попросту безысходной.