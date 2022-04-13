Каков будет исход нынешнего кризиса на Украине, пока неясно, однако уже очевидно, что происходящие там события изменят положение не только в Европе, но и за ее пределами, об этом пишет Иан Хилл в статье, вышедшей 13 апреля в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Так, специальная военная операция России по денацификации Украины уже вырвала страны Европы из их спокойного существования, в которое они впали после окончания Холодной войны. Наиболее значительные перемены в Германии, чье руководство намерено на $112 млрд повысить расходы на оборону. Такие же шаги готовы предпринять и Норвегия, Италия, Австрия, Дания и Польша. После начала операции в НАТО наблюдается большее единение и общее понимание цели. Блок пошел на расширение своего передового военного развертывания, чтобы успокоить обеспокоенность своих самых восточных государств-членов. Финляндия и Швеция, которые на протяжении долгого времени занимали нейтральные позиции, теперь рассматривают возможность вступления в НАТО.

Подчеркивая непреходящую важность трансатлантических связей в области безопасности, кризис на Украине стимулировал усилия по укреплению стратегической автономии и потенциала безопасности ЕС, изложенные в недавно утвержденном «Стратегическом компасе». Хотя теперь Вашингтон должен еще раз столкнуться с реальными вызовами безопасности как в Европе, так и в Азии, усиление европейского военного потенциала может со временем облегчить оборонное бремя США, поспособствовав их повороту в сторону Азии.

Тем не менее сейчас необходимо решить очень важную задачу — сохранить европейские решимость и единство по мере затягивания кризиса, особенно на фоне роста экономических издержек противостояния с Россией. Будет непросто убедить изменить свой курс те европейские государства, которые политически склонны занимать более мягкую позицию в отношении России.

Украинский кризис также побудил власти стран ЕС, особенно в Германии, ускорить отказ от зависимости от российского газа. В краткосрочной перспективе такие шаги включают в себя диверсификацию источников СПГ, однако они также дали толчок к переходу на возобновляемые источники энергии. Возрождение переживает — прежде всего во Франции, но и в Великобритании — ядерная энергетика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Из-за изоляции со стороны Запада России приходится идти на более тесные связи с Китаем. Тем не менее, несмотря на разговоры о том, что их стратегическое партнерство не знает границ, отношения по-прежнему носят осторожный и прагматический характер. Более того, эти отношения все больше демонстрируют перекос в пользу Пекина.

Что касается Украины, то Китай склоняется к позиции Москвы, но его поддержка имеет пределы. Пекин не захочет ставить под угрозу свои более важные экономические интересы в США и Европе (торговля Китая с Россией в размере $147 млрд ничтожно мала на фоне его совокупного товарооборота с США и ЕС в размере $1,4 трлн). Руководство КНР также осознает репутационные риски, которые влечет за собой поддержка России.

«В Пекине хотят, чтобы президент России Владимир Путин выстоял, но не обязательно, чтобы добился больших успехов. Унизительное поражение России и укрепление и сплочение НАТО под руководством США не отвечало бы интересам Китая. И все же ослабленная Россия была бы более зависимым и податливым партнером для Пекина», — подчеркнул Хилл.

Относительно нейтральная позиция Индии в отношении украинского конфликта удовлетворила Москву, но разочаровала Запад. Однако перед Индией стоит дилемма. Москва — давний дружественный стратегический партнер. У Нью-Дели с ней прочные торговые, энергетические и особенно военные связи (Россия остается крупнейшим поставщиком оружия в Индию). Нью-Дели с подозрением относится к потеплению отношений Пакистана с Россией и не хочет толкать Москву в объятия Пекина. Тем не менее отношения Индии с США значительно расширились, и Нью-Дели рассматривает четырехсторонний диалог по безопасности как полезный противовес Китаю.

Таким образом, в вопросе Украины Индия идет «по натянутому канату», пытаясь не вызвать вражды ни с Россией, ни со странами Запада. И не она одна.

Хотя результат голосования Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающего российскую спецоперацию на Украине, казался впечатляющим, за ним скрывалось то, что ключевые развивающиеся страны, такие как Индонезия, Бразилия и Южная Африка, по сути, заняли выжидательную позицию. Резолюцию не поддержала и почти половина африканских членов ООН.

ИА REGNUM Голосование Генассамблеи ООН по резолюции с осуждением действий России на Украине 02.03.2022

Для некоторых развивающихся государств такая сдержанная реакция отражает тесные связи с Россией — будь то политические, военные или экономические. Другие не хотят быть втянутыми в то, что считается спором между Западом и Россией, напоминающим холодную войну. А некоторые скептически относятся к мотивам Запада, видя двойные стандарты.

Действия России на Украине представляют собой настоящий вызов для Организации Объединенных Наций. Когда постоянный член Совета Безопасности ООН, обладающий правом вето, совершает «неспровоцированную агрессию против своего соседа, нарушая те самые принципы национального суверенитета и территориальной целостности», соблюдение которых поручено Совету Безопасности, ООН становится бессильной действовать и из-за своего паралича теряет доверие.

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Такое развитие событий имеет реальные и тревожные последствия, особенно для малых и средних стран, которые полагаются на правила и институты ООН для обеспечения своей безопасности и процветания. Некоторые посчитают, что им необходимо наращивать собственный военный потенциал, что может спровоцировать региональную гонку вооружений.

То, что Россия все больше становится «страной-изгоем», сопряжено и с другими проблемами. Решительный ответ Запада, предусматривающий политическую и военную поддержку Украины и введение разрушительных санкций против России, неизбежно усилит антизападную враждебность в Кремле. Из-за этого с Россией будет еще труднее иметь дело на международном уровне. Так что не стоит ждать от России сотрудничества по таким вопросам, как борьба с изменением климата, контроль над вооружениями и развитие Антарктики. Кроме того, Москва может начать проводить более разрушительный курс в нестабильных регионах, таких как Сахель, Балканы и Ближний Восток.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

У происходящего есть и экономические последствия. Краткосрочные цены на энергоносители и товары резко выросли. Это привело к сокращению запасов продовольствия в Африке и на Ближнем Востоке, которые сильно зависят от российской и украинской пшеницы, что имеет внутриполитические последствия. Уже нарушенные глобальные цепочки поставок еще больше усугубились. Инфляция подпитывается во всем мире, что усложняет восстановление после пандемии.

В более долгосрочной перспективе украинский кризис будет только способствовать глобальному дрейфу в сторону политической конфронтации и экономического национализма, подрывая глобализацию и свободную торговлю. Попытки западных государств, в частности, уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов, удобрений, полезных ископаемых и сырьевых товаров повлекут за собой затраты и повышение эффективности.

Таким образом, кризис на Украине, вероятно, усугубит тревожную политическую напряженность и экономические проблемы, уже вызванные пандемией COVID-19, а также обострит конкуренцию между США и Китаем и подтолкнет переход международного сообщества на возобновляемые источники энергии.