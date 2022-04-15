В городе Уппсала (Швеция) отменили концерт шведской группы Södra bergens balalaikor в поддержку Украины из-за использования коллективом балалаек. Об этом 12 апреля сообщил телеканал SVT Nyheter.

Николай Богданов-Бельский. Мальчик с балалайкой. 1930

«Те, кто слышал об этом концерте, писали, что балалайка — это символ России, а играть за Украину на балалайке — святотатство. Они сравнивают это со свастикой», — приводит слова одного из членов группы Юнаса Нюберга ИА Красная Весна.

Уточняется, что на организаторов концерта оказали давление люди, не пожелавшие видеть балалайки на концерте.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Запрещённая Украина», а также на странице ресурса «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Швеции отменили концерты оркестра русских инструментов. Причиной стали жалобы людей, которые не хотели видеть на сцене балалайки и сравнили инструмент со свастикой. Тихо шифером шурша, европейская крыша едет не спеша. Хотя нет, уже спеша», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«А что, только балалайки мешают? А пользоваться российским газом им ничего не жмет? Пусть тогда уже по полной от всего русского отказываются и от электричества, ведь уран Россия поставляет, и не… [едят] — там тоже российские удобрения использовались», — пишет Galina A.

«Балалайка — мощное оружие», — иронизирует LL.

Федор Толстой. Крестьянин, играющий на балалайке

«Европа не стремительно деградирует — это с неё спадает покров благообразности, под которым всё это время скрывалась звериная сущность», — отметил Алексей Владимирович.

«Согласна с вами. Деградация начинается с отказа от культуры», — ответила Алексею Анна Г.

«Так они и медведей запретят», — добавил Ваня С.

«Идея для новых санкций — запретить и депортировать из Европы и Америки всех медведей. Пусть по лесам за ними побегают, хоть будет чем заняться», — ответила Ване С. Елена Л.

«А самовары они тоже запретили? А, о ужас, водку?» — спросил Дмитрий А.

Василий Суриков. Самовар. 1876

«Водку и икру уже запретили», — написала Арина Ш.

«При всей креативности мышления никак у меня не совпадают образы балалайки и свастики. Тёмная я личность, необразованная», — с сарказмом отреагировала Инна Александрова.

«Матрёшек тоже запретят, так вижу. Уж больно она похожа на русскую ракету «Воевода», («Сатана»): сначала из неё появляется одна боеголовка, потом другая, потом третья, четвертая…» — пишет «Финист Ясносоколов».

«Самый смак, что это был концерт в поддержку 404 (Украины — М. Р.)», — отметил Андрей О.

«Когда же таблицу Менделеева запретят?.. Всё идёт своим чередом. Как известно, когда Бог хочет наказать, сначала лишает разума. Дальше будет ещё интересней», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Да хорошо же все! Русская культура = культура мировая, и они обе уходят оттуда. Навсегда. Свет можно выключать», — не без сарказма комментирует Алексей Т.

«Что-то я подозреваю, что жалобы поступали не на шведском, а на мове», — в свою очередь предположила Елена М.

«Балалайкофобия?» — недоумевает Сергей С.

«Это начало деградации. Подобное мы видели на Украине. Спустя год мы видели факельные шествия, которые можно сравнить с каменным веком», — пишет Анна Г.

«То есть реальная свастика на форме украинских нацистов их не волнует? Лицемерные твари», — не выдержала Лариса Г.