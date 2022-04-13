Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хотел вместе с лидерами восточноевропейских стран поехать на Украину. Однако в Киеве посчитали его приезд нежелательным, в связи с чем политику пришлось отменить визит.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Эта новость вызвала активное обсуждение в итальянском сегменте соцсетей. Итальянцы недоумевают, что германские власти отправляют на Украину оружие и другую помощь, после чего терпят такое унижение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это благодарность за всё, что делает Германия для Украины», — отметил Антонио П.

«Если украинцы презирают немцев (отказ принять главу государства — это акт презрения ко всей Германии), немцам следует принять к сведению и прекратить свою финансовую, военную, дипломатическую, политическую поддержку. Прежде всего, прекратите пытаться угодить Украине, рискуя своей экономикой», — призвал Андреа ди Ф.

«То есть германское оружие они принимают, а германский президент им не нужен? Я бы на месте немцев прекратила всю помощь Украине», — заявила Мартина М.

«Вы всё ещё думаете, что Зеленский хочет мира?! Эта война уже превратилась в медленную и изнурительную агонию!» — пишет Паола Б.

Katzennase Немецкий БМП Пума

«Зеленский много чего хочет, кроме мира», — добавил Серджио К.

«Эта марионетка хочет чего угодно, но только не мира», — продолжает Романо Р.

«Теперь эта марионетка Байдена берёт за мягкое место весь ЕС! Ходит по европейским парламентам и пытается втянуть нас в войну! Путин прав, США унизили Европу! Мне интересно, как такая большая организация, как ЕС, может быть вассалом США!» — не понимает Алекссандро М.

«Теперь Зеленский устанавливает законы? Если бы это зависело от меня, я бы уже послал его», — возмущается Серафино Б.

«Актёр низкого уровня, который играет жизнями украинцев!» — поддержала Джермана ла П.

«На словах все хотят мира, а в реальности просят оружия и денег, и везде пытаются диктовать свои законы. Это уже немного пугает», — поделился Джузеппе М.

«Когда Европа поймет, что теперь комик диктует правила, будет уже слишком поздно», — заключила Сузанна Л.

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