Заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что в ответ на попытку Запада объявить России дефолт Москва будет доказывать в судах, что сделала всё возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 14 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Оноре Домье. Опустите занавес, фарс окончен. 1834

«Какой дурак ещё верит в перспективность того, чтобы через суд бороться с хозяевами этого суда?!» — интересуется Максим Г.

Многие пользователи пришли в ужас от такой перспективы. Граждане убеждены, что судиться с Западом в запанных же судах не имеет никакого смысла, потому что все они напрочь политизированы и настроены против нашего государства.

«Какие к чёртовой матери суды? Вы из экономического блока чуть не довели Россию до катастрофы! В суд он будет подавать. А какой суд? Тот, который все решения против нас выносит? Судьи на той стороны — все наши враги!» — указывает Рафаэль И.

Некоторые комментаторы отмечают, что если бы Силуанов не водился с западными «партнёрами», которые в итоге своровали российские активы, то не было бы в России сейчас угрозы хоть и бумажного, но тем не менее дефолта.

«Жалкое блеяние от человека, который, как и Набиуллина, восемь лет из экономики деньги вытаскивал и в кубышку американскую засовывал вместо того, чтобы в страну вкладывать, чтобы теперь почти половину этих денег тупо профукать. Не то нам сейчас нужно. Мобилизационную экономику пора объявлять, а не в суды свои жалкие обращения делать», — считает Олег В.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов

Часть людей ждёт от нынешней российской власти куда более серьёзных изменений, включая смену прозападной элиты, которая неспособна занять всецело патриотическую позицию и постоянно смотрит на сторону.

«Это как понимать? Наши либерасты вечно будут кланяться в ножки Западу? Уже даже дипломаты в ЕС открыто заявляют, что у них война с Россией. Что ещё надо, чтобы осознать это? Когда же наше правительство начнёт отвечать зеркальными санкциями? Запад в любом случае объявит дефолт России, а наши либерасты будут лить по этому поводу свои крокодильи слёзы. Не потому, что дефолт, а потому, что Америка их не любит», — подметил Вячеслав Е.

Ряд пользователей не видит перспектив в той стратегии, которую обрисовал российский министр финансов.

«Война — гибридная. Главный фронт — экономический. Сидя в обороне войну не выиграть. И тут возникает вопрос: зачем господин Силуанов пишет для России этот очевидный проигрышный сценарий?» — задаётся вопросом Геннадий М.

Нашлись и те, кто углядели в заявлении Силуанова попытку покрепче вжаться в министерское кресло.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

«Звучит, как последний шанс Силуанова остаться на своей должности. Что я имею ввиду: российский либеральный экономический блок обязан был обеспечить процветание нашему государству, но всё это обернулось крахом. Теперь же эти экономисты пытаются спасти своё положение тем, что рассказывают о том, какие там все на Западе плохие (хотя они сами ничем не лучше). Поэтому, мол, надо подождать, пояса потуже подзатянуть. А чтобы всё ещё сильнее затянуть, можно какой-нибудь судебный процесс начать на пару лет, который в итоге закончится ничем. Пора заканчивать с этим цирком, я думаю. Рубикон уже давно пройден. Как раньше, уже не будет. Силуанов, видимо, этого не понял», — предполагает Николай Н.

Напомним, 11 апреля министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью газете «Известия» о том, что в ответ на попытку Запада объявить России дефолт Москва будет доказывать в судах, что сделала всё возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам.