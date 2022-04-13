Британский фермер Уилл Вудхолл рассказал о последствиях выхода Великобритании из состава Европейского союза. С января 2022 года были введены новые правила таможенного контроля, которые привели к тому, что фирмы из Европейского союза стали вынуждены искать поставщиков вне Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

Так, у Вудхолла из-за провала в спросе 500 тонн свеклы придется не продать, а превратить в компост, что обойдется фермеру в 90 тысяч фунтов. При этом британское правительство заявляет, что поставщикам следует приспособиться к новым правилам и искать новые возможности и пути заключения новых сделок с покупателями по всему миру.

«Я ехал по дороге, мне позвонили. Я ожидал, что мне скажут: «Можем ли мы заказать еще пять поставок, пожалуйста?». Но я услышал: «Это всё, больше не нужно». Я пытался избавиться от нее, пытался попасть в продовольственные схемы, пробовал разные вещи. Но ее транспортировка это проблема, за которую никто не хочет платить», — рассказал фермер.

Часть пользователей не понимает, о каких «новых возможностях» говорят в правительстве, потому что выращивание овощей и фруктов — это практически стандартный процесс, в котором вряд ли появится что-то новое.

«Нам нужно увидеть возможности. Фермы должны переквалифицироваться на работу в киберпространстве? Или им надо переквалифицироваться в юристов, которые будут защищать членов парламента по делам о преступлениях против половой неприкосновенности?» — спросил @bradydan.

Уинслоу Хомер. Фермер с вилами. 1874

Пользователи считают, что сторонники Brexitа сами виноваты в своем решении и в том, что сейчас они столкнулись с подобными проблемами.

«Здесь, в Ирландии (член ЕС), большинство трейдеров нашли альтернативных поставщиков в пределах Европейского союза. Меньше бумажной работы, никаких границ, общая валюта, никаких рисков с обменом, никаких задержек с транспортом, новые прямые дороги, которые не проходят через Великобританию. Ничего сложного. Brexit? Сами выкручивайтесь», — посоветовал @grumpzie.

В комментариях поинтересовались, куда делись самые главные сторонники выхода Великобритании из состава ЕС, в первую очередь министр по возможностям Brexit и эффективности правительства Джейкоб Рис-Могг.

«Где Джейкоб Рис-Могг, Джон Редвуд (член парламента — прим. Д. С.) и все остальные шарлатаны, которые говорили про самообеспечение после Brexit? Могг просто заработал миллионы на российских инвестициях, финансировании путинской армии, может быть, он сможет выделить хоть каплю денег, чтобы выплатить компенсацию этим фермерам?» — предложил @SarahRosemary3.

«Есть ли шанс получить хоть какой-то ответ от Рис-Фрога (Рис-Могга — прим. Д. С.), министра по катастрофам от Brexit?» — поинтересовался @BirderBunker.

Ряд комментаторов написали, что они не удивлены подобным последствиям и что ухудшения состояния экономики стоило ожидать. В целом комментаторы оценивают Brexit как «бесполезное мероприятие».

«Как и предсказывали те, кто голосовали за то, чтобы остаться, это случилось вместе со многими другими вещами. Ничего удивительного тут нет, но у Brexit есть свои компенсации, например теперь у нас есть синие паспорта, которые у нас всегда и были», — написал @Katerschnurr.

«Причины, по которым стоит повернуть Brexit в обратную сторону, становятся всё более очевидными с каждым днем. Когда уже политики, которые управляют этой страной, будут честны с населением и объяснят, что он убивает британские фермерство и бизнес в замедленном действии?» — спросил @JustSayNope.

«Мы предупреждали долго и громко в 2016 году! Brexit был уверенным обманом читателей Daily Mail, Express и Sun и телезрителей BBC News, чтобы богачи продолжали уходить от налогов», — считает @daphne_miles.

Пользователи отметили, что правительство своими решениями губит «собственное население», потому что из-за повышения цен многие не могут позволить себе купить продукты, некоторым семьям приходится выбирать между едой и отоплением, при этом продукты буквально гниют.

«В 2022 году люди в Великобритании вынуждены выбирать между едой и теплом, а еда гниет из-за «невозможностей» рыночных сил», — прокомментировал @CamberwellRep1.

В комментариях рассказали, что подобные случаи перевода выращенной продукции из-за невозможности ее продать происходят по всей стране, из-за чего фермеры действительно страдают.

«В Корнуолле на ферме, которая расположена рядом со мной, были вынуждены перепахать 1500 тонн цветной капусты из-за Brexit», — написал @KernowQ.