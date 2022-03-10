Жителю штата Пенсильвания, США, было предъявлено уголовное обвинение за расклеивание сатирических наклеек с изображением президента Джо Байдена на бензоколонках на местной заправочной станции Turkey Hill. Томасу Глазевски также предъявили обвинения в мелком хулиганстве и преступном посягательстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Мужчина наклеил на бензоколонках наклейки с портретом Байдена и надписью: «Это сделал я». Отметим, что ранее цены на бензин в США установили новый рекорд, составив $4,35 за галлон (примерно 4,55 литра).

На этом фоне наклейки, укоряющие Байдена в стремительном росте цен на бензин, появились на бензоколонках по всей стране. На Amazon упаковка с подобными стикерами стоит от $10 до $13.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Я работаю водителем грузовика, мой расход на топливо составляет $4500,00 за 10 дней, что составляет $450,00, чтобы проехать 500−600 миль в день. Я теряю $4000 в месяц. Наши тарифы на перевозку не выросли, чтобы покрыть дополнительные расходы на топливо. Те, кто платил $6500, платят только $4000, 1/3 уходит на топливо, страховка тоже подорожала, моя жена беспокоится», — делится jbc831.

«Пожалуйста, скажи мне, что ты не голосовал за Байдена. Иначе ты заслуживаешь этот огромный счет», — отвечает rej47.

«Мы с сыном видели пару таких наклеек в мясном отделе в продуктовом магазине. Там тоже хорошо сработало…» — рассказывает upn2dwind.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Мне не нравится Байден… дает ли это мне право на вандализм? Ответ — НЕТ!» — восклицает hypernova911.

«Ожидаемая в течение года раскаленная инфляция приведет к тому, что среднее американское домохозяйство будет тратить на $5 200 больше, чем годом ранее, утверждают экономисты Bloomberg Эндрю Хасби и Анна Вонг в статье, опубликованной во вторник. Это означает дополнительные $433 в месяц на те же товары и услуги, что и в прошлом году. Это сделал Байден», — объясняет HarryBaals404.

«Если вам не нравится капитализм, переезжайте в Венесуэлу», — отвечает retortinform.

«Совет: возьмите прозрачную упаковочную ленту и наклейте ее на наклейку. Упаковочная лента, особенно дешевая, отслаивается и расслаивается, когда кто-то пытается отковырять ее ключом или поцарапать, оставляя наклейку нетронутой», — подсказывает bartholomew1944.

«В конце статьи Fox сообщает нам, где именно можно купить наклейки. Это прекрасно. Нам также нужно развесить наклейки в супермаркетах, потому что инфляция Байдена взвентила цены и там», — подчеркивает tubeguy.

«Учитывая все преступления, с которыми полицейским приходится сталкиваться ежедневно, я не понимаю, как они могут оправдать арест из-за этих наклеек. Они скорее юмористические, чем оскорбительные. На самом деле они указывают на печальный факт», — комментирует Onslow.

Ранее администрация Белого дома заявила, что якобы российский лидер Владимир Путин виновен в рекордно высоких ценах на бензин в США, и пообещала, что президент Штатов Джо Байден сделает всё возможное, чтобы американцы не испытывали «боль на заправках».