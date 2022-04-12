Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве. Об этом сообщает 12 апреля издание Bild со ссылкой на источник в правительстве Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По информации издания, Зеленский обижен на Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией». Уточняется, что Штайнмайер планировал посетить Украину 13 апреля. На данный момент политик находится с визитом в Польше.

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Информацию издания Bild обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина», «Операция Z» и Open Ukraine| Украина. Многие участники обсуждения указали на то, что Зеленский, вероятно, слишком большого мнения о себе. Иные также связывают данный инцидент с недавним визитом в Киев премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Официальное интернет-представительство президента Украины Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве

«Я смотрю, он уже совсем берегов не видит…» — отреагировала NadiRada.

«Что? Вот это плюнули Германии в лицо, так плюнули», — добавил Е St.

«Дерзкий, как пуля резкий», — смеется Alena.

«Ну не такие они и тесные… Тесные отношения у Зеленского с роялем», — пошутил Leron, напоминая о юмористическом номере «95 квартала», в котором Зеленский изображает игру на пианино причинным местом.

«Смелый комик, однако», — добавил Радик Ф.

«Заигрался чувак… Роль «весомого политика» что-то не пошла парню…» — отметил «…а я б Америку закрыл…».

«Безродная псина отказалась встречаться с породистой немецкой овчаркой. Ну дела», — с сарказмом пишет Викторович.

«Когда марионетка строит из себя «лидера всего цивилизованного мира», — пошутил Ilya H.

«Какой капризный и обидчивый клоун. Спустись на землю. Пожалей своих украинцев. Хватит выпендриваться. Пора согласиться, что ты никчёмный президент и гнилой человек. Пора поднять руки вверх и сдаться», — отреагировала Вероника А.

«Бедная Украина… Кругом враги», — смеется Павел.

«Серьёзно? Ты посмотри — в себя поверил…» — пошутила Надя Ч.

«Возомнил себя хоть и маленьким, но Наполеоном. Последний, все знают, чем закончил», — написал Евгений.

«Спасибо, Зеля! Ты помогаешь России укрепить… диалоги с Германией! Так же, как и тысячи украинцев в Германии с флагами и митингами на ее улицах. Спасибо!» — с сарказмом добавил Михаил С.

«Вот из него Бонапарт прёт», — смеется Светлана.

«Заносит клоуна», — также отметила Татьяна М.

«Они к нему на поклон что ли ездят?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Прыщик возомнил себя бугром», — смеется Элина.

«После приезда Бори [Джонсона] возомнил себя богом…» — отреагировал «Пенсионер».

"Да кто он такой, этот Штайнмайер, чтобы сам Зеленский его в гостях принимал?» — с сарказмом прокомментировала Лена.

«Ого… [Американцы] заставили Зелю (Зеленского — О. П.) куснуть… [немцев]. Поводок сменили видно…» — с сарказмом добавил один из комментирующих.

«Дурная примета встречаться со Штайнмайером. Янукович вон в 2014 встретился…» — не без сарказма напомнил Сергей Б.

«А что вы хотели? Зеля каждый день выступает перед президентами, перед конгрессом США, перед правительствами, уже имеет право выбирать! Звезда же, сами воспитали», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Всё! Теперь я знаю, что пуп земли существует!» — пошутила Nati.

«[Ничего] себе Наполеон, видать Бориска [Джонсон] царство ему посулил», — также с сарказмом добавил Obormot.

«Мистер Вселенский», — смеется Михаил.

«Комплекс Наполеона? Кем он себя возомнил? Либо это Британия так по носу немцам щелкает?» — недоумевает Светлана С.

«Ох и нарвётся он! Совсем с ума сошёл», — не выдержал ZO.

«Оно еще и капризничает», — с юмором подытожила Лена.