США ищут для Украины системы противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия, однако о поставках комплексов С-400 речь не идет, так как они слишком сложные для украинских военных. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

«Я не знаю о планах передачи Украине С-400 кем бы то ни было. Это гораздо более сложная система. Это не та система, которую украинцы… знают, как применять», — приводят слова представителя Пентагона РИА Новости.

Заявление представителя Пентагона обсудили в телеграм-канале «Open Ukraine| Украина». Многие участники обсуждения восприняли заявление американской стороны как унижение Украины. Были и те, кто указал на то, что украинскую сторону не стоит недооценивать. Другой вопрос, как отметили третьи, где США возьмут ЗРК С-400, чтоб передать их Украине.

«Если коротко, — «такую гранату не любой обезьяне доверить можно». А на самом деле европейцы боятся, что наши фюреры эту гранату за три копейки продадут русским», — не без иронии прокомментировал новость автор телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«А где они их возьмут?.. Только Турция и РФ владеет С-400», — отметил Сергей.

«Пусть палками воюют», — иронизирует один из участников обсуждения.

«[Американцы] стали подозревать, что бесполезно давать технику. Как в чёрную дыру», — не без сарказма добавила Татьяна У.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Им петарды в руки страшно дать», — пошутила Vladimirovna.

«Это ж надо так унизить перед всем миром», — отреагировал Roman.

«Тысяча и одна отмазка, почему это не срослось», — добавил don’t care.

«Это что… [украинцев] за обезьян что ли держат?» — не понимает Наталия Ш.

«Они кидают туда только то, что нужно утилизировать. Самим долго, дорого, муторно, а тут как на помойку снесли», — отметила Natali.

«Вот-вот… Так они это ещё и не просто так отдают. Об этом не говорят, но передаётся это все за деньги, которые… [украинцы] будут выплачивать, наверное, ещё 1000 лет. Да и вообще, всем очевидно, что идёт грандиозное списание бабла (денег — О. П.)», — ответила ей (Natali) Надежда.

«Все просто, они боятся, что этой системой собьют какой-нибудь самолет Польши, Румынии или Венгрии (пограничные страны)», — выразил предположение Denis.

«Украина превращается в один большой железный рудник», — с сарказмом добавил Alex.

«Это какая-то издёвка над… [украинцами]… Во-первых, не нужно их прямо уж в грязь втаптывать. После распада СССР только три титульные нации имеют возможность управлять сложными системами обороны. И украинцы могут, если они управляют С-300. Другое дело, где они возьмут С-400. Все спецификации в России, как и разработка вся [концерна] «Алмаз-Антей», — подытожил Ivan A.